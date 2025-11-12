Forado en Av. Gambetta. (Foto: Difusión)
Forado en Av. Gambetta. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Ante la emergencia vial presentada en la av. Néstor Gambetta, cuya pista ha colapsado en el km 3.5, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha determinado restringir la circulación de vehículos de carga pesada superior a 6.5 toneladas por la Av. Néstor Gambetta,

Luego de evaluar todas las alternativas, el MTC ha decidido desviar los vehículos pesados por la carretera Panamericana Norte hasta el óvalo Naranjal y dirigirse a la av. Canta Callao para continuar con su recorrido y viceversa.

El tránsito para los vehículos ligeros y transporte público urbano se mantendrá por la Av. Néstor Gambetta hasta el ingreso a Mi Perú

LEA TAMBIÉN: Panamericana Sur: congestión vehicular por accidente de tránsito en puente Primavera

Los vehículos livianos y transporte público urbano que se dirijan al norte continuarán transitando por la Av. Víctor Raúl Haya de La Torre hasta el empalme con la Av. Gambetta.

Estas disposiciones son necesarias para salvaguardar la integridad de las personas y de los usuarios de la vía, evitando, además, que continúe un daño mayor en la zona del derrumbe y en prevención de posibles accidentes.

Equipos técnicos realizarán un monitoreo permanente del tránsito en las rutas de desvío a fin de efectuar los ajustes necesarios para mitigar posibles problemas de congestión y afectación a la población.

TE PUEDE INTERESAR

MTC anuncia mantenimiento de tres puentes peatonales en la avenida Faucett
Renuncian viceministros del MTC: designan a sus reemplazos
LAP: Postergación de tarifa de conexión en el Jorge Chávez sujeta a que MTC cumpla compromisos
MTC anuncia que LAP postergará cobro de la TUUA para conexiones internacionales

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.