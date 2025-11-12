Ante la emergencia vial presentada en la av. Néstor Gambetta, cuya pista ha colapsado en el km 3.5, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha determinado restringir la circulación de vehículos de carga pesada superior a 6.5 toneladas por la Av. Néstor Gambetta, así como la circulación de autos ligeros. ¿Cuál será la nueva ruta que deberán tomar los vehículos que circulen por esa zona de Ventanilla?

Luego de evaluar todas las alternativas, el MTC ha decidido desviar los vehículos pesados por la carretera Panamericana Norte hasta el óvalo Naranjal y dirigirse a la av. Canta Callao para continuar con su recorrido y viceversa.

El tránsito para los vehículos ligeros y transporte público urbano se mantendrá por la Av. Néstor Gambetta hasta el ingreso a Mi Perú y luego continuar por la prolongación de la av. Víctor Raúl Haya de La Torre hasta la intersección con la av. Cusco, av. De La Revolución, calle Pavayacu hasta el empalme con la av. Gambetta.

Los vehículos livianos y transporte público urbano que se dirijan al norte continuarán transitando por la Av. Víctor Raúl Haya de La Torre hasta el empalme con la Av. Gambetta.

Estas disposiciones son necesarias para salvaguardar la integridad de las personas y de los usuarios de la vía, evitando, además, que continúe un daño mayor en la zona del derrumbe y en prevención de posibles accidentes.

Equipos técnicos realizarán un monitoreo permanente del tránsito en las rutas de desvío a fin de efectuar los ajustes necesarios para mitigar posibles problemas de congestión y afectación a la población.