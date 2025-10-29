El burgomaestre añadió que esta propuesta permitiría reducir accidentes y ordenar el tránsito, pero hasta ahora no ha sido incorporada por Emape. (Foto: Captura/Canal N)
El alcalde de El Agustino, Richard Soria, pidió a y a la reevaluar el proyecto de reordenamiento vehicular planteado para la avenida José Carlos Mariátegui, luego del choque ocurrido ayer entre un bus de transporte y un convoy del , incidente que volvió a exponer los riesgos en esta transitada zona del distrito.

Soria explicó que la congestión es crítica entre el Óvalo La Paz y Puente Nuevo, principalmente por la circulación de vehículos de carga pesada que reducen la visibilidad de los conductores y aumentan la probabilidad de accidentes. Por ello, indicó que su municipio presentó a una alternativa que permitiría desviar a los vehículos ligeros por la avenida Plácido Jiménez, generando un segundo eje vial de ingreso y salida hacia San Juan de Lurigancho.

“Hemos comunicado a Emape una alternativa viable para descongestionar. Sin embargo, ellos han propuesto solo ingresos a El Agustino cuando lo que se necesita es generar salidas hacia San Juan de Lurigancho”, afirmó en Canal N.

El burgomaestre añadió que esta propuesta permitiría reducir accidentes y ordenar el tránsito, pero hasta ahora no ha sido incorporada por .

“Le he pedido al presidente de Emape, José Paredes, que venga al lugar, vea la congestión real y reevalúe el proyecto”, señaló.

Según el alcalde, tiene previsto iniciar la obra este año y culminarla en el próximo, aunque no ha entregado un cronograma definido.

Soria insistió en que la debe tomar en cuenta la situación actual del distrito: “Esta es una vía metropolitana. Necesitamos señalización, control de carga pesada y un rediseño integral”.

Tras el accidente, el alcalde advirtió otra grave falla: la semaforización contradictoria. Los semáforos de Mariátegui se mantienen en verde incluso cuando pasa el tren de carga, lo que -según vecinos- ha provocado episodios peligrosos en los últimos meses.

“Vamos a insistir a Lima para que corrija esto. Ayer hemos pedido fiscalización y sanción a vehículos de carga pesada. Acá hay colegios y muchos niños cruzan esta zona”, remarcó Soria.

El municipio también solicitará a la concesionaria de de brazos hidráulicos de seguridad, similares a los que operan en otros países, para impedir el paso de vehículos y peatones cuando el tren se aproxima.

“Es una alternativa de prevención necesaria. En Europa y Sudamérica existe. Acá también debe haber, más aún con la cantidad de niños y familias que transitan”, sostuvo.

El alcalde reiteró su pedido al alcalde metropolitano, , para que evalúe personalmente la propuesta técnica del distrito. “Sé que tiene buena disposición. Espero poder explicarle directamente para solucionar este problema”, indicó.

