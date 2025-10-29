El alcalde de El Agustino, Richard Soria, pidió a Emape y a la Municipalidad de Lima reevaluar el proyecto de reordenamiento vehicular planteado para la avenida José Carlos Mariátegui, luego del choque ocurrido ayer entre un bus de transporte y un convoy del Ferrocarril Andino, incidente que volvió a exponer los riesgos en esta transitada zona del distrito.

Soria explicó que la congestión es crítica entre el Óvalo La Paz y Puente Nuevo, principalmente por la circulación de vehículos de carga pesada que reducen la visibilidad de los conductores y aumentan la probabilidad de accidentes. Por ello, indicó que su municipio presentó a Emape una alternativa que permitiría desviar a los vehículos ligeros por la avenida Plácido Jiménez, generando un segundo eje vial de ingreso y salida hacia San Juan de Lurigancho.

“Hemos comunicado a Emape una alternativa viable para descongestionar. Sin embargo, ellos han propuesto solo ingresos a El Agustino cuando lo que se necesita es generar salidas hacia San Juan de Lurigancho”, afirmó en Canal N.

El burgomaestre añadió que esta propuesta permitiría reducir accidentes y ordenar el tránsito, pero hasta ahora no ha sido incorporada por Emape.

“Le he pedido al presidente de Emape, José Paredes, que venga al lugar, vea la congestión real y reevalúe el proyecto”, señaló.

Según el alcalde, Emape tiene previsto iniciar la obra este año y culminarla en el próximo, aunque no ha entregado un cronograma definido.

Soria insistió en que la Municipalidad Metropolitana debe tomar en cuenta la situación actual del distrito: “Esta es una vía metropolitana. Necesitamos señalización, control de carga pesada y un rediseño integral”.

Tras el accidente, el alcalde advirtió otra grave falla: la semaforización contradictoria. Los semáforos de Mariátegui se mantienen en verde incluso cuando pasa el tren de carga, lo que -según vecinos- ha provocado episodios peligrosos en los últimos meses.

“Vamos a insistir a Lima para que corrija esto. Ayer hemos pedido fiscalización y sanción a vehículos de carga pesada. Acá hay colegios y muchos niños cruzan esta zona”, remarcó Soria.

El municipio también solicitará a la concesionaria de la vía férrea la instalación de brazos hidráulicos de seguridad, similares a los que operan en otros países, para impedir el paso de vehículos y peatones cuando el tren se aproxima.

“Es una alternativa de prevención necesaria. En Europa y Sudamérica existe. Acá también debe haber, más aún con la cantidad de niños y familias que transitan”, sostuvo.

El alcalde reiteró su pedido al alcalde metropolitano, Renzo Reggiardo, para que evalúe personalmente la propuesta técnica del distrito. “Sé que tiene buena disposición. Espero poder explicarle directamente para solucionar este problema”, indicó.