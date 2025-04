La compañía está especializada en desarrollar proyectos boutique, con un promedio de treinta departamentos por edificio, en distritos como Surco, San Borja y Miraflores. No obstante, desde este año diversificará sus inversiones hacia proyectos más grandes, que albergarán más de cien unidades , y se expandirá a más distritos, como San Miguel.

“El objetivo es poder llegar a un mercado que hoy tiene una demanda insatisfecha muy grande”, señaló Humberto Marín, director comercial de Conforta.

Edificio Monte Alto, un proyecto boutique ya entregado por Conforta en Surco.

Inmobiliaria Conforta lanzará cuatro nuevos proyectos este año

La compañía prevé lanzar cuatro nuevos proyectos este 2025, de los cuales uno estará ubicado en Miraflores, con 131 departamentos, otro en San Miguel, con 220 departamentos, mientras que los otros dos, en Surco y San Borja, mantendrán el formato boutique.

Esta nueva apuesta requerirá que la compañía duplique sus inversiones. Así, mientras el año pasado invirtieron S/ 20 millones en cuatro proyectos boutique (en Surco y San Isidro), este 2025 el desarrollo de los cuatro nuevos proyectos requerirá de una inversión de S/ 40 millones , estimó Marín.

Precios de las viviendas

Los rangos de precios de los departamentos en los proyectos de Surco y San Borja se ubicarán entre los US$ 180,000 y US$ 200,000; mientras que en San Miguel la oferta se concentrará en departamentos de US$ 80,000.

Humberto Marín saludó el reciente incremento dispuesto por el Ministerio de vivienda al bono de buen pagador, un subsidio estatal que permite elevar la cuota inicial de un crédito hipotecario. “Esto permitirá a más personas adquirir una vivienda. Nuestro proyecto en San Miguel tendrá precios dentro del rango de Mivivienda”, anotó.

El desarrollo de más proyectos inmobiliarios se da pues descartan el riesgo de que baje la demanda ante la proximidad de las elecciones presidenciales en Perú.

“La demanda insatisfecha es bastante alta. Más de 900,000 familias buscan una vivienda en Lima y tienen la capacidad de comprar. Y las tasas de interés de los créditos hipotecarios están a la baja, lo cual hace que el valor de la cuota sea más accesible”, refirió Humberto Marín.

Ejecutivos de Conforta celebraron el pasado 27 de marzo el aniversario número 15 de la compañía.