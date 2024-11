Actualmente, los Planes de Desarrollo Urbano (PDU) de Chancay y Aucallama, más el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) de Huaral, están cerca de llegar al consejo municipal pertinente para su aprobación. Según Espantoso, los inversores inmobiliarios esperan esto con ansias, ya que permitiría fomentar nuevos proyectos en la zona con mayores garantías.

Este posible “boom inmobiliario” cerca Chancay toma fuerza cuando el sector inmobiliario, según el presidente de ASEI, está por cerrar un año bastante positivo. De cara al 2025, las sensaciones así, son bastante alentadoras.

Ordenamiento

Espantoso saluda que el MVCS promueva los PDU y PAT, ya que son clave para la inversión ordenada en los distritos y provincias señaladas. Sin embargo, detalla que pudieron diseñarse estos planes antes.

“Lo vemos con buenos ojos, por supuesto, pero creemos que llega tarde. No puede ser que un proyecto emblemático como Chancay, que fue concebido hace muchos años, no tenga un PDU. Finalmente lo vamos a tener y eso es importante. Pero creo que si queremos ganarle a la informalidad hace falta una voluntad política por producir viviendas formales. No hacerlo, es dejarle ganar al tráfico de terrenos”, explicó.

El presidente de ASEI reveló que, a espera de que se apruebe el PDU, su gremio, junto al Colegio de Arquitectos, conforman una mesa de trabajo que promueve la misma Municipalidad Provincial de Huaral con el objetivo de identificar polos de desarrollo inmobiliario.

“La parte inmobiliaria no es solamente vivienda, hay centros comerciales, son centros logísticos que se van a poner en la zona. Habrá un boom por todo lo que van a traer las habitaciones urbanas. Por supuesto que estamos muy activos y vemos con bastante optimismo lo que pueda desarrollarse en Chancay”, señaló al respecto.

Estas oportunidades se abren cuando, según Espantoso, el sector inmobiliario está por cerrar un año bastante positivo este 2024, luego de un 2023 donde, en el “ranking” de la inversión privada total, el rubro solo fue superado por la minería.

En ese sentido, apuntó que ASEI espera que este año cierre con un 20% más de ventas de vivienda respecto al 2023. “Esta buena noticia se da porque tuvimos un ligero crecimiento del empleo formal y las tasas de interés han venido bajando a lo largo del año. Y obviamente también el dinamismo de los programas de vivienda y interés social que se vienen impulsando en todo el sector”, detalló.

Buscan predictibilidad

Espantoso también recalcó, como vienen exigiendo los gremios inmobiliarios hace años, de la necesidad que Perú cuente con una “Ley de Financiamiento Habitacional”. El propósito de esta norma sería tener garantías sobre el valor de los subsidios de vivienda por más de un año, como ocurre en la actualidad.

“Si no multiplicamos por cinco los subsidios, este déficit habitacional que tanto nos preocupa, que es de 1.9 millones, de los cuales 1.13 es cualitativo y el resto es cuantitativo, no lo vamos a bajar. Si eso pasa estaremos 10 años más hablando de cómo cerramos brecha de agua en lugar de estar cerrando déficit habitacional. Por eso es fundamental combatir el tráfico de terrenos”, señaló.

Consultado por si ya le han hecho llegar esta propuesta al nuevo titular del MVCS, Durich Whittembury, Espantoso manifestó que el ministro está “alineado 100%” con la propuesta.

Sin embargo, recordó que finalmente es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la cartera que tiene la última palabra respecto a esta posibilidad, ya que es la entidad que finalmente aprueba los valores para los subsidios de vivienda en el presupuesto público.

Por ello, el presidente de ASEI reveló que su gremio está promoviendo que se instale una mesa ejecutiva con el MEF y el MVCS para analizar esta posible ley. En este grupo de trabajo también se convocaría al Ministerio del Interior, bancos, y el Fondo de Vivienda.

“Esa es la mesa que estamos tratando de armar. Uno de los puntos fundamentales es finalmente poder tener la predictibilidad bajo una ley de financiamiento habitacional. Ello a los desarrolladores inmobiliarios y a las familias les pueda dar garantías de que una inversión inmobiliaria, que no es de la noche a la mañana, va a contar, desde el Estado, con el apoyo para que las familias puedan acceder a una vivienda y así incrementar el éxito de la inversión”, apuntó.

Espantoso comentó que, por ahora, ASEI se encuentra diseñando una exposición de motivos para hacer llegar al MEF la propuesta de mesa ejecutiva.

