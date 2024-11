La última vez que Arequipa fue sede del foro fue en 2012. Con un rasgo minero importante, el departamento seguirá sirviéndose de este sector para crecer en los próximos años. Sin embargo, hay otros frentes que podrían despegar. El CADE Ejecutivos puede ser el punto de partida para discutir ello, con la mira en toda la macrorregión sur.

Así recibe Arequipa al CADE

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el segundo trimestre del 2024, Arequipa fue una de las ocho regiones que redujeron su actividad productiva (-1.9%), respecto al mismo periodo del 2023.

El INEI explicó que en su caso la caída se debió principalmente por la actividad minera reflejado en la baja extracción de cobre en Cerro Verde; así como de los minerales oro y plata por las mineras Buenaventura, Paraíso y Veta Dorada; y zinc en la Minera Bateas.

Igualmente, se contrajo el sector agropecuario. Hubieron menores cultivos destinados al mercado externo y agroindustria como la aceituna, alcachofa, páprika y uva. Otros productos orientados al mercado interno, como el arroz cáscara, papa y alfalfa, también cerraron en rojo.

Con ello, acumuló en el primer semestre del año un retroceso de 1.8%.

Aún así, cuando se analizan más indicadores, Arequipa refleja su posición clave en el país. En el Índice de Competitividad Regional (INCORE) del 2024, que elabora el Instituto Peruano de Economía (IPE), la región se ubica tercera en el índice total, mejorando su posición previa del 2023 en un puesto.

El IPE detalló al respecto que su posición está respaldada principalmente por el avance en nueve posiciones en el pilar Instituciones debido a la mayor inversión pública y la mejor percepción de la gestión pública regional.

Al 25 de noviembre, el Gobierno Regional (GORE) de Arequipa ha ejecutado el 71% de los S/ 659 millones que dispone para proyectos, según Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por su parte, los municipios que la conforman tienen S/ 1,955 millones habilitados para el mismo fin; ya han gastado el 56.2%.

En el INCORE la región también subió una posición en Salud gracias a la mayor cobertura de vacunación. No obstante, la región retrocedió dos puestos en el pilar Laboral.

Sobre este último punto, Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del IPE, explicó a Gestión que el retroceso en el nivel laboral fue por un incremento de la brecha de género en participación laboral y la menor fuerza laboral educada.

“Lo que sucede en regiones bastante mineras como Arequipa es que suelen haber mayores trabajos para hombres en el rubro y con altos salarios. Eso acrecienta la brecha”, refirió.

Proyectos en cartera

Valencia también recordó que, si bien Arequipa es hoy la tercera región con menor porcentaje de pobreza en el país, su nivel al cierre del 2023 (13.9%) es más del doble de lo que tenía en 2019, antes de la pandemia: 6%.

“Es ya la segunda región productora de cobre. Por eso es importante que continúe aprovechando sus potencialidades (en este sector)”, apuntó.

Según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), con US$ 5,044 millones, Arequipa es el tercer departamento con mayor inversión minera en el país. Dicha cantidad representa el 9.2% de la cartera total con cuatro proyectos. Estos son: Don Javier, Pampa de Pongo, Zafranal y Tía María. De cara al 2025, posee los proyectos más atractivos, ya que salvo Don Javier, todos iniciarían construcción el próximo año.

En exploración minera, Arequipa posee 11 proyectos US$ 59 millones en cartera. De ese total, seis se encuentran, de acuerdo al Minem, por ejecutarse o en ejecución de exploración. Entre ellos destacan Tambomayo (US$ 23.9 millones), proyecto de oro brownfield de Buenaventura; y Oasis (US$ 8.5 millones), de Minera Anaconda, que estaría enfocado en cobre.

Dejando de lado la minería, Arequipa está a la espera de concretar otras grandes inversiones hacia el 2026. Según datos del GORE de la región, hay 17 proyectos contemplados para recibir inversión privada por S/ 1,415 millones hasta ese año.

Aquí destacan obras como la mejora y ampliación de la frontera agrícola en la subcuenca del río Arma, el servicio de transitabilidad interurbana Yarabamba-San Camilo, y la creación de la Gran Unidad Escolar Majes.

El GORE Arequipa también tiene, entre 2024 y 2026, una cartera de 27 proyectos de infraestructura. Su inversión acumulada asciende a S/ 6,388 millones. Aquí figuran obras como Majes Siguas II, la construcción de la Vía Regional Arequipa - La Joya, y la modernización del Hospital Goyoneche, entre otros.

Al respecto, Valencia consideró que el hecho de que Arequipa albergue el CADE debe servir para generar una discusión sobre cómo esta región puede servir de eje para fomentar el desarrollo de toda la macrorregión sur.

“Es el centro donde pueden pasar todo tipo de proyectos. Por ejemplo, extender los ductos de gas natural, que se suspendió con la caída del gasoducto. Otra iniciativa, aún en estudios, es el puerto de Corío. Sería una importante salida para que se complemente con Chancay”, resaltó.

El jefe de Estudios Económicos del IPE agregó que, en el marco del foro, deben dejarse de lado los “límites políticos” y apoyarse en los debates que se generen en el CADE para ver todo el sur como una “gran unidad económica” por potenciar.

Temas relacionados al CADE

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.