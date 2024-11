El evento, organizado anualmente por el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE), reúne principalmente a empresarios y autoridades. Para participar, los asistentes deben abonar una tarifa de inscripción. Este año, el costo del ticket para quienes no son socios de IPAE fue de S/ 7,080, incluido el IGV , mientras que para los socios, el precio estuvo por encima de los S/ 5,000, también con IGV incluido . Este pago permite a los asistentes acceder no solo a las exposiciones, sino también a los coffee breaks, almuerzos y cócteles programados del martes 26 al jueves 28 de noviembre. Pero no es lo único que incluye este único pago.

“Los cadeístas pagan por un servicio integral que cubre desde los traslados hasta el hotel, los coffee breaks, almuerzos y cócteles, hasta el regreso al hotel”, comentó Anita Vidal, CEO de Cien Pies Producciones, la empresa encargada de la producción de CADE 2024 y con vasta experiencia en grandes eventos, como el último APEC. La especialista agregó que, en general, los participantes se hospedan en hoteles cercanos al centro de la ciudad, de cinco, cuatro y hasta tres estrellas .

“La organización ha recomendado nueve hoteles para los asistentes, entre los que se encuentran Costa del Sol, Hampton, Casa Andina, Sonesta, entre otros”, precisó. ¿Cuál es el costo de una habitación en Arequipa? Según el portal Booking, una habitación ejecutiva para dos noches en el Sonesta, un hotel de cinco estrellas, tiene un precio de S/ 3,337.

En tanto, una suite superior en Casa Andina Premium cuesta S/ 2,166 por dos noches y en Wyndham Costa del Sol una habitación para dos días oscila en S/ 2,915. En base a estas tarifas, entre entrada y hospedaje, la inversión puede superar los S/ 10,000, sin contar el precio del pasaje aéreo el cual, si se compra con anticipación puede costar US$ 110, en promedio, ida y vuelta, dependiendo de la aerolínea, pero en vista de la alta demanda ha llegado a duplicarse.

La experta se excusó de compartir los montos de inversión y los costos derivados de la producción, ya que se trata de información confidencial. No obstante, destacó que el CADE 2024 está generando tanto puestos de trabajo directos como indirectos. “En eventos de esta magnitud, como el CADE, se movilizan más de 1,000 profesionales antes, durante y después del evento . Durante los días de la conferencia, se espera la generación de entre 200 y 350 puestos de trabajo, la mayoría serán ocupados por arequipeños”, detalló.

La preparación de un evento como CADE requiere entre ocho y diez meses de trabajo . “Hemos estado trabajando desde febrero, elaborando no solo la propuesta logística, sino también la creativa, el diseño de la locación, que en esta edición es Tecsup, entre otros aspectos”, explicó Vidal.

Proveedores contratados

Un aspecto clave para el éxito de grandes eventos corporativos es la elección de proveedores. Al respecto, Vidal destacó que se ha priorizado contratar a expertos locales. “Los servicios de catering, registro, limpieza, mantenimiento de baños y equipos de cómputo provienen de la zona. Muchos de estos servicios serán ofrecidos por arequipeños, lo cual responde a una política no solo de IPAE, sino también de Cien Pies Producciones”, dijo.

Además, siguiendo con la iniciativa iniciada en la edición de 2023, este año se llevará a cabo una feria artesanal que contará con la participación de 10 artesanos arequipeños seleccionados por la Cámara de Comercio de Arequipa. “Tendrán la oportunidad de ofrecer y comercializar sus productos durante el foro empresarial”, señaló.

Consultada sobre la provisión de alimentos durante el CADE, la especialista señaló que el servicio de catering estará en manos de Adriana Agramonte, reconocida empresaria gastronómica de la Ciudad Blanca. “Buscamos garantizar una experiencia culinaria que destaque la riqueza y tradición de la región. Ella estará a cargo de los desayunos, coffee breaks, almuerzos y los cócteles nocturnos. Se han realizado pruebas de menú, así como presentaciones de mesas, menajes y otros detalles para asegurar la calidad del servicio”, aseveró a Gestión.

