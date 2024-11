En entrevista con Gestión, Fernando Barrios (FB), presidente de CADE Ejecutivos 2024; y Gonzalo Galdos (GG), presidente de IPAE Acción Empresarial, comentan las novedades de esta nueva edición, así como también sus perspectivas para las próximas elecciones.

¿Cuál es su percepción de la coyuntura para este CADE?

FB: El Perú es un país con logros importantes. Cuando hay razonablemente políticas públicas y el Estado valora el ambiente de los negocios, hay logros. Pero también tenemos el otro lado de la dicotomía: de un país donde más del 59% de la población tiene sensación de inseguridad, donde hay un enfrentamiento entre instituciones. El Perú es una posibilidad, pero también un problema . Este CADE recoge en su título la degradación porque creo que estamos en un proceso de degradación continua de larga data, que nos ha situado hoy en un estadio de problemas.

¿Podemos estar peor si no se toman medidas?

GG: Se ha acelerado el proceso de degradación a causa de la incompetencia del Estado y de los gobiernos de turno en tomar las medidas estructurales que, en su momento, se debieron tomar para paliar este proceso que ya se veía venir. Si no tomamos, en el corto plazo, medidas estructurales, se agudizarán todos los problemas que tenemos a nivel político, de sociedad, económicos y de seguridad.

Fernando Barrios, presidente de CADE Ejecutivos 2024; y Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial.| Difusión

Al respecto, ¿Qué ejes claves se priorizarán en CADE?

FB: Si se trata de hacer un resumen, tenemos que trabajar sobre el crecimiento, de la inversión, de la calidad de los servicios públicos y un Estado que funcione. Por otro lado, algo que hemos descuidado también es el tema de las reformas institucionales. El tema de las cuerdas separadas ya no funciona . Este CADE no pone énfasis en un tema sectorial. Va a ofrecer al país una visión que aspiramos y esperemos sirva para la agenda de discusión política ahora que se avecina una campaña [por las elecciones generales].

Abordar problemas estructurales...

GG: Hay una mentalidad de un Estado que trata de exprimir “a la vaca lechera o extraer la mayor cantidad de huevos de la gallina” en lugar de hacer crecer. Eso tiene que acabar. En su lugar, se debe alentar la formalidad y ver cómo alentamos el crecimiento de la inversión y del número de empresas formales en el país. Desde CADE no podemos ir solamente con un mensaje desalentador sobre el futuro . Tenemos que encontrar un balance entre el corto plazo y el largo plazo, recuperando un sentido de dirección y una visión del país.

¿Cuál es el rol del sector privado en este contexto?

FB: La guerra no es cuestión de militares, sino de la sociedad en su conjunto. Evidentemente, al sector privado le toca una responsabilidad. Por ejemplo, no hay empresa sostenible que no sea responsable con su entorno. En este CADE queremos evidenciar que las empresas no solamente tienen el derecho, sino el deber de proponer . Queremos generar activismo social para que, no solamente empresas, sino trabajadores, sociedades y empresas asumamos ese derecho. No existen cuerdas separadas. Además, en el evento corresponderá preguntar qué hemos hecho bien, dejado de hacer, hecho mal también, y lo que tenemos que hacer en conjunto.

¿Qué se espera del inicio de la contienda electoral?

FB: Parecería que nos hemos subido a un tobogán, del cual hay que salir porque es una degradación paulatina. Me preocupa mucho porque, en una situación de crisis, hay “caldo de cultivo” para posiciones extremistas y populistas que apelan a la demagogia. Por eso está la responsabilidad de plantear una visión y discutir las cosas que importan y no solamente confiar que eso lo van a hacer los políticos. Toca hacer también militancia cívica.

¿Cuál es su posición sobre un eventual incremento del salario mínimo?

FB: Tiene que generarse el sustento técnico y considerar que no solamente hay que legislar para la minoría (...) la mayoría de empresas son tan pequeñas que no pueden asumir eso. No les da.

GG: Tiene que haber una asociación entre mejores ingresos, también un aumento de la competitividad y una mejor regulación, para así elevar la productividad.

