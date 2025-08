La congresista Digna Calle (Podemos Perú), realizó inusuales transacciones inmobiliarias, reveló “Cuarto Poder”. El dominical accedió a las partidas registrales de los inmuebles vendidos por la legisladora, que indican que compra propiedades y luego las vende a un menor precio.

El 3 de diciembre de 2019, Digna Calle compró un departamento de más de 400 metros cuadrados en una de las zonas más residenciales y exclusivas de Surco, en el jirón Cerros de Camacho de Surco. Se trata de un departamento dúplex por el que pagó U$S800 mil, S/2 millones 872 mil en promedio.

Tres años después la legisladora vendió el inmueble a su propia empresa familiar, Grupo Dafi Asociados por un monto menor: U$S765 mil, es decir, U$S35 mil menos. La venta se realizó el 1 de diciembre de 2022, cuando Calle ya era congresista.

Luego dicha propiedad fue nuevamente vendida a un tercer comprador, a cambio de U$S667 mil, nuevamente a un monto menor (más de U$S100 mil de diferencia), el 6 de junio de 2024.

“Vi que era una oportunidad para venderla, porque si no vendía esa propiedad me iba a generar más gastos, porque se tiene que pagar mantenimiento, luz, agua, todo eso. Entonces, preferí vender antes de seguir perdiendo con esa propiedad”, señaló la parlamentaria al ser consultada.

Digna Calle. (Foto: Congreso)

Más compraventas de propiedades

En diciembre de 2019, Digna Calle compró un estacionamiento y un depósito por U$S17 mil. Tres años después, el 1 de diciembre de 2022, se lo vendió al Grupo Dafi Asociados SAC, su empresa familiar, por U$S15 mil. Finalmente, el 6 de junio de 2024, la empresa de la congresista volvió a vender estos bienes a cambio de U$S13 mil.

La misma figura se repitió en la compraventa de dos estacionamientos adicionales, que adquirió ese mismo día por U$S23 mil, a U$S11 mil 500 cada uno. En diciembre de 2022 Calle aplico el mismo mecanismo: la primera venta fue a su empresa y luego la empresa le vendía a un tercero, ambos por U$S20 mil. “

Se trata de una inversión inicial de U$S40 mil que hizo la congresista por las tres cocheras y un depósito, pero al momento de ponerlas a la venta, en lugar de obtener ganancias, obtuvo pérdidas de U$S7 mil por debajo del precio inicial.

Departamento bajo similar figura

El esquema de Surco se repitió en Lince. El 20 de julio de 2015 Digna Calle compró un inmueble por U$S105 mil 163 a María Leticia de la Rosa, quien había adquirido esta misma propiedad cinco años atrás por U$S15 mil.

Luego, De La Rosa intentó recuperar su propiedad. El 11 de marzo de 2023, cuando Digna Calle ya ejercía funciones congresales vía remota, decidió vender el departamento de lince a su original propietaria.

Pese a que en 2020, se lo vendió a U$S80 mil, es decir, U$S25 mil 163 dólares menos de lo que ella pagó.

Digna Calle se defiende

Digna Calle sostuvo que no hay nada ilícito en sus transacciones inmobiliarias y se ratifica en que el origen de su patrimonio es producto de su trabajo. También retó a las autoridades a la que la investiguen y demuestren sus sospechas.

“Ellos me pueden ver debajo del colchón, levantar la tierra, a mí no me van a encontrar absolutamente nada. Nada ilícito, nada de lavado de activos, yo estoy muy tranquila con mi conciencia”, aseveró.

La congresista de Podemos Perú justificó sus ventas en la pandemia del COVID-19, a la caída del precio de los inmuebles y que en su caso, “vende para perder”.

“Está cayendo el precio de las propiedades, si tú preguntas, si tú averiguas, las propiedades están por los suelos (…) Las propiedades han ido bajando. si yo no vendo en este momento, van a seguir bajando. Encima no hay personas que quieran comprar hoy en día”, acotó.

“No quiero seguir perdiendo más dinero, todo se está devaluando. Yo al tener a un comprador que me pague 150 mil menos, ya es lo mejor que puedo conseguir y deshacerme de la propiedad”, agregó.