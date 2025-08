Una gran parte de una adquisición de 500 cámaras corporales, también conocidas como bodyscams, las cuales se encuentran valorizadas por casi 4 millones de soles, nunca se han usado y permanecen guardadas en las comisarías, reveló el dominical Panorama.

Según el programa, una auditoría de la Contraloría General de la República descubrió problemas en la distribución, almacenamiento y procesamiento de las imágenes que deberían grabar estas cámaras.

“Tomando una muestra que ha abarcado comisarías de Lima Metropolitana, la provincia constitucional del Callao y la región La Libertad, un total 20 comisarías hemos identificado con problemas no solo con la distribución, sino también con el procesamiento, almacenamiento de las imágenes, que deberían reportar esas cámaras portátiles que son asignadas a cada efectivo policiales”, indicó Guzmán Vera Coronel, vocero de la Contraloría.

El Ministerio del Interior compró estos artilugios como parte de un programa llamado “Programa Seguro” en 2022. Sin embargo, las cámaras de alta tecnología, las cuales están destinadas para combatir la criminalidad, están almacenadas en cajas selladas y con polvo, sin ser usadas.

LEA TAMBIÉN: Malaver no descarta que Cerrón estaría pagando a policías y autoridades para evitar ser capturado

Estos aparatos sirven para reportar toda la información de una intervención, ya sea en operativos, casos de inseguridad ciudadana o intervenciones comunes a los ciudadanos. en el caso de que se advirtiesen presuntas comisiones de delito, esa información servirá al Ministerio Público para tomarlo como evidencia.

Según el reportaje, la Policía Nacional decidió, por alguna razón no esclarecida, que estos artilugios no se utilicen. Asimismo, se menciona que el sistema para descargar imágenes no funciona, indicando que la red está desconectada.