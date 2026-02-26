El riesgo de lluvias intensas a causa de El Niño Costero aún no ha interrumpido los planes del sector construcción. Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de la Construcción del Perú (Capeco), advirtió que hay un grupo de protagonistas de la cadena que miran al 2026 como un año de mayor actividad.

Durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N° 98, a cargo del gremio, el vocero indicó también que, en enero, el rubro alcanzó un crecimiento de 5.8%. ¿Qué más dijo?

Perspectivas operativas

Puntualmente, la expectativa de crecimiento para el sector en el 2026 pasó de 6.3% ( medición de diciembre de 2025 ) a 6.8% ( medición de febrero de 2026 ).

De manera desagregada y con la lupa bajo el mismo periodo , las empresas vinculadas con la edificación (inmobiliarias) elevan su expectativa de crecimiento, de 6.1% a 6.4%.

En esa línea, las empresas proveedoras (insumos, servicios, materiales, maquinaria) incrementan su perspectiva de crecimiento de 6 a 7.3%.

Por el contrario, el segmento de infraestructura reduce su expectativa de 6.9% a 6.7%. Este ajuste se alinea con la caída en inversión pública que señaló Capeco.

“La medición de febrero no registra ni los sucesos políticos de la última semana ni tampoco la agudización de las lluvias, pero el optimismo, que ya era alto, había crecido de una manera sustantiva, en particular, por un mayor crecimiento en el sector de proveedores ”, manifestó Valdivia.

Agregó: “Cuando nosotros comparamos esta previsión de 6.8% que arroja la encuesta de Capeco con lo que estiman otras entidades privadas y públicas, se refleja que las expectativas de los empresarios son mayores”.

En efecto, las principales instituciones proyectan un crecimiento del sector construcción sobre todo moderado, menor al del gremio. Así van los rangos: 2.5% del BCRP, 3.1% del MEF, 2.5% del BBVA Research, 3.4% de Macroconsult y 3.1% de Apoyo Consultoría.

“Nosotros creemos que (nuestro optimismo) obedece a la realidad del mercado; es decir, tenemos un mercado de vivienda que ha estado creciendo, ha habido más recursos para la obra pública, han crecido las obras por impuestos, la minería, y entonces el sector empresarial prevé que este año podría ser de crecimiento, porque ya viene con un ‘envión’ fuerte”, subrayó el vocero.

Sector construcción

LEA TAMBIÉN: Gobierno declara en emergencia 707 distritos por lluvias intensas en 14 regiones del país

¿Suministros en la mira?

Pero el panorama alentador no borra la amenaza de El Niño Costero. Este diario le consultó al vocero de Capeco los riesgos en términos de empleo y cadena de suministros.

“El gran problema ahora con la construcción es que se corten los flujos de la cadena de abastecimiento. Además, hay obras que son a campo abierto, por ejemplo las pistas, las obras de saneamiento, y si llueve como está lloviendo, se van a tener que paralizar”, observó Valdivia.

“Probablemente las obras que se hagan en edificios, cuando ya estén en un nivel avanzado, podrían continuar. Pero hay un impacto inmediato que significa, naturalmente, la reducción del ritmo de construcción. Y eso impacta en el nivel de producción. Eso es lo primero. Por eso decimos que lo más relevante es recuperar la cadena de suministros. Pero, mientras llueva, va a haber dificultades para construir, menor avance de obra”, añadió.

Incluso se refirió al encarecimiento de costos:

“Si es más difícil llegar a las obras, se va a encarecer el flete, sin ninguna duda. Y eso va a impactar seguramente en los precios y en los costos de construcción. También las obras se hacen más lentas. Hay toda una serie de impactos en costos directos”.

Para el experto, se debería tratar de recuperar la normalidad en los flujos de transporte con alta participación del empresariado.

“Ahí depende mucho de contar con maquinaria, recursos, en fin. Se puede convocar al sector privado. Hay una forma rápida de alquilar maquinaria, mediante compras digitales, por ejemplo, a las siete, ocho o nueve empresas que tienen equipo pesado en el Perú. Aparte, pedir la colaboración a las empresas constructoras. Pero es insuficiente si el fenómeno es muy severo“, finalizó.