Desde el Ministerio de Defensa informaron que se desplegarán 45,000 efectivos de las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho del país para labores de seguridad en la segunda vuelta electoral del domingo 7 de junio.

De esa manera, diversos contingentes emprendieron la partida tanto a provincias como a distritos de Lima desde el jueves 4 de junio.

El coronel José Luis Delgado, jefe de la Sección Institucional del Ejército indicó que integrantes de las Fuerzas Armadas garantizarán la seguridad y protección de los locales de votación, y brindarán apoyo a las instituciones electorales como ONPE y el JNE.

“Como brigada de fuerzas especiales aseguramos los centros de votación (...) Además, apoyamos a la Policía Nacional en la protección y custodia del material electoral”, indicó a Canal N.

Militares brindarán apoyo a la PNP, JNE y ONPE durante la jornada electoral. Foto: difusión

La directora nacional de Estudios, Estrategia y Coordinación Territorial del JNE, Eugenia Fernán Zegarra, precisó que el personal militar también actuará como gestor de prevención de conflictos y de comunicación frente a situaciones que pudieran afectar la integridad del proceso electoral.

“Hemos concluido que una de las causas de mayor conflicto es la falta de información, y la información definitivamente debe partir de un órgano oficial y transmitirse de manera rápida y de forma oportuna. Tenemos gestores de prevención de conflictos y comunicación a lo largo y ancho de nuestro país”, añadió.