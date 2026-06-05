Gobierno desplegará más de 45,000 militares para garantizar seguridad este domingo 7 de junio, día de la segunda vuelta. Foto: difusión
Gobierno desplegará más de 45,000 militares para garantizar seguridad este domingo 7 de junio, día de la segunda vuelta. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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Desde el Ministerio de Defensa informaron que se desplegarán 45,000 efectivos de las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho del país para labores de seguridad en la segunda vuelta electoral del domingo 7 de junio.

De esa manera,

El coronel José Luis Delgado, jefe de la Sección Institucional del Ejército indicó que integrantes de las Fuerzas Armadas garantizarán la seguridad y

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“Como brigada de fuerzas especiales aseguramos los centros de votación (...) Además, apoyamos a la Policía Nacional en la protección y custodia del material electoral”, indicó a Canal N.

Militares brindarán apoyo a la PNP, JNE y ONPE durante la jornada electoral. Foto: difusión
Militares brindarán apoyo a la PNP, JNE y ONPE durante la jornada electoral. Foto: difusión

La directora nacional de Estudios, Estrategia y Coordinación Territorial del JNE, Eugenia Fernán Zegarra, precisó que el personal militar también actuará como gestor de prevención de conflictos y de comunicación

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“Hemos concluido que una de las causas de mayor conflicto es la falta de información, y la información definitivamente debe partir de un órgano oficial y transmitirse de manera rápida y de forma oportuna. Tenemos gestores de prevención de conflictos y comunicación a lo largo y ancho de nuestro país”, añadió.

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