La jornada electoral de ayer deja una lección clara: en política, el momento de un problema puede ser más relevante que su tamaño. Las demoras en la instalación de mesas ocurrieron justo cuando el proceso debía operar sin fricciones. Numerosas quejas ciudadanas, colas inacabables en locales de votación y una cuestionada empresa distribuidora que ya había sido penalizada antes (Servicios Generales Galaga) elevaron la incertidumbre.

Desde temprano, la ONPE, bajo la jefatura de Piero Corvetto, reconoció retrasos en la distribución del material electoral en Lima, atribuidos a fallas del proveedor logístico. A partir de ese punto, la información disponible fue inconsistente. Más tarde, el presidente del JNE, Roberto Burneo, indicó que cerca del 30% de las mesas no se había instalado. No había claridad en el momento en el que más se necesitaba.

Recién, poco después de las 4:00 p. m., Corvetto precisó el alcance real del problema: 15 locales de votación en Lima no recibieron material electoral, lo que impidió la instalación de 211 mesas y afectó directamente a 63,300 electores. Al mismo tiempo, informó que el 99.8% de las mesas a nivel nacional sí logró instalarse (por la noche, ajustó la cifra a 13 locales y 52,261electores).

Si este era el escenario, la ONPE debió ser más proactiva en precisar estas cifras cuando el JNE advirtió que el 30% de las mesas no estaba instalado. La falta de una aclaración oportuna dejó espacio para que la incertidumbre y la desconfianza crecieran durante varias horas.

Los 52,261 peruanos que no pudieron votar ayer podrán hacerlo. A solicitud de Corvetto, el JNE dispuso que la jornada se extienda hasta las 6:00 p. m. de hoy. Es una decisión extraordinaria que consideramos acertada, pues, por tratarse de una elección compleja y ajustada, este número no es irrelevante y, como se vio, puede alimentar cuestionamientos sobre el resultado oficial.

Los imperdonables errores de la ONPE dejaron expuestos problemas operativos y de comunicación. Hubo actores políticos que lanzaron ayer hipótesis de fraude. Algunas reacciones pueden ser oportunistas, pero corresponde investigar lo ocurrido. De cualquier forma, no es razonable atribuir manipulación del resultado sin evidencia verificable.

Esperamos que la jornada de hoy ocurra sin sobresaltos y que no se repitan las negligencias. Es importante que el proceso sea llevado a cabo de manera impecable para que la ONPE, que ahora enfrenta cuestionamientos en varios frentes que debilitan su autoridad de cara a la segunda vuelta –donde la tolerancia será mucho menor–, pueda al menos recuperar un poco de la credibilidad perdida.