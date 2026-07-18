La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) enfrenta un nuevo escenario a pocos días del vencimiento del mandato de la rectora Jeri Ramón Ruffner y sus vicerrectores. Organizaciones estudiantiles y movimientos docentes demandan que la renovación de autoridades se realice conforme a la ley.

El mandato de las autoridades universitarias de San Marcos, incluida la de la rectora Jeri Ramón, concluye el próximo 25 de julio. Ante ello, la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), propusieron que las elecciones universitarias fueran presenciales y que se redujera la valla electoral estudiantil para garantizar una mayor participación del estudiantado.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Ley 32418, que modificó la Ley Universitaria 30220, establece que, una vez culminado el mandato del rector y los vicerrectores, el decano con mayor antigüedad en la categoría de docente principal debe asumir el rectorado de manera interina, con la responsabilidad de garantizar la continuidad institucional y convocar a un nuevo proceso electoral.

LEA TAMBIÉN: Investigadores desarrollan empaques que cambian de color al detectar alimentos vencidos

¿Cómo se vota en San Marcos?

Gisella Orjeda, docente del movimiento Concertación por San Marcos y asambleísta universitaria, explicó que la Ley Universitaria establece que los rectores deben ejercer por un periodo de cinco años, tanto en universidades públicas como en la mayoría de privadas sin fines de lucro.

En San Marcos, el rector y los vicerrectores se eligen por voto universal, en una sola plancha, con participación de estudiantes y profesores. El voto estudiantil equivale a un tercio y el voto docente a dos tercios, aplicándose una fórmula particular para definir al ganador. Además, por práctica institucional, unos cuatro meses antes de que venza el mandato se convocan las nuevas elecciones.

Para organizar los comicios, se realiza un sorteo de profesores que integrarán el comité electoral, por lo que no se elige directamente a los miembros, sino que primero se sortean y luego el rector que se encuentre en el cargo escoge de esa lista a quienes considera idóneos, los cuales son posteriormente aprobados por la asamblea universitaria. Una vez conformado, el comité electoral pasa a ser autónomo y define el reglamento de cada proceso, si las elecciones serán virtuales o presenciales, el número de mesas, los padrones de votantes, requisitos, etcétera.

Orjeda señaló la crisis actual se origina porque no se aceptó que las elecciones fueran presenciales, modalidad que, según indicó, preferían la mayoría de los estudiantes y profesores. Además, se elevó la “valla electoral” estudiantil al 20% para los estudiantes, lo que considera un cambio drástico.

Como consecuencia del conflicto, una parte del comité electoral renunció, pero no todos sus integrantes. Pese a ello, en la asamblea universitaria la rectora solicitó votar por el cambio total del comité electoral. Según la norma establece que, ante renuncias parciales, deben asumir los accesitarios en lugar de quienes dejan el cargo, de manera que no correspondía desactivar todo el comité.

Sin embargo, en este escenario, Orjeda señaló que el comité electoral fue desactivado, aun cuando no todos los miembros habían renunciado y había suplentes disponibles. En ese escenario, actualmente la universidad no tiene comité electoral ni rector electo para reemplazar a la rectora saliente, lo que genera un panorama de inestabilidad en la comunidad universitaria.

Asimismo, al no haber cronograma, ningún grupo puede inscribirse, no se sabe cuándo se llevará a cabo la votación, quiénes podrán votar, ni están aprobados los padrones. Además, no está definido si el proceso será virtual o presencial ni cuál será la valla electoral para estudiantes.

“A poco menos de 2 semanas del cambio de mando en San Marcos, no se tiene ninguna respuesta”, señaló Orjeda.

UNMSM reprogramará elecciones universitarias tras suspensión del cronograma electoral. (Foto: Andina)

Los escenarios

Por otro lado, Pedro Arnaldo Mascaro Sánchez, jefe del departamento de Obstetricia y Perinatologia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, indicó que la asamblea universitaria, máximo órgano de gobierno, debe reunirse en los próximos días para tomar una decisión sobre la conducción de la universidad.

Ante ello, planteó dos escenarios:

Escenario normativo: aplicar estrictamente la ley, designando a un rector interino que sería el decano docente principal más antiguo de la universidad.

Escenario de continuidad: que la rectora solicite a la asamblea que le encarguen seguir conduciendo la universidad hasta fin de año, pese al término formal de su mandato.

Esta situación, en el corto plazo, no afectaría las clases debido a que el primer ciclo está concluyendo y los estudiantes están por salir de vacaciones de medio año. Sin embargo, al retorno de los alumnos, si la crisis institucional se traduciría en malestar, enfrentamientos y protestas.

Según Mascaro, para ordenar la situación en San Marcos se requieren tres medidas básicas:

Recomponer de manera urgente el comité electoral universitario y establecer un cronograma electoral que devuelva calma a la comunidad al garantizar una elección democrática en marcha.

Asegurar que las elecciones sean presenciales y no virtuales

Atender la demanda estudiantil de reducir la “valla” del tercio estudiantil, que habría sido elevada por la asamblea universitaria y la rectora, reduciendo la representatividad de los alumnos.

“La experiencia anterior, en pandemia, se eligió a las nuevas autoridades y el cambio fue en el año 2021. En pandemia, con todas las dificultades. Y ahora, con un contexto mejor, no se han elegido a las autoridades, se tiene suspendido todo el proceso”, añadió.

¿La ONPE tiene alguna participación en el proceso?

Ante esta situación en la que la Universidad no cuenta con un cronograma electoral a pesar del poco tiempo que queda, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que no se encuentra atendiendo los pedidos de asistencia técnica mediante el uso de soluciones tecnológicas, como el VENP y el módulo Eva Comité, por lo que no será posible atender la solicitud, mientras duren las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

José Tello, presidente de Aklla Perú y especialista en derecho electoral, precisó que la ONPE suele brindar asistencia técnica, pero esa asistencia no es vinculante ni deriva de un mandato legal de conducción del proceso.

Este apoyo es derivado de convenios, en los que la ONPE aporta su experiencia técnica, pero la organización y responsabilidad principal de la elección recae en el propio gremio o institución.

El especialista añadió que cada asociación, organismo o entidad tiene su propio sistema electoral interno, regulado por sus estatutos y reglamentos. En el caso de los partidos políticos, también se menciona la posibilidad de participación de la ONPE como asistencia técnica, pero la conducción efectiva de las elecciones internas recae en los propios partidos, que son quienes organizan y ejecutan el proceso.