Como se recuerda, a fines de marzo, Perupetro informó que la comisión de calificación formuló observaciones a los consorcios adjudicatarios: La Ponderosa Energy junto a Inmobiliaria Las Leyendas, para el caso del Lote I; y junto a Inmobiliaria Chien Mau, para el VI. El motivo fue un análisis adverso sobre uno de sus indicadores financieros: su patrimonio neto residual.

“En aplicación del reglamento de calificación, ambos consorcios no cumplen con los requisitos necesarios para acreditar su capacidad económica y financiera (…) ya que el promedio de su patrimonio neto residual de cada uno de ellos es inferior a la inversión requerida en los Lotes I y VI. Por tanto, la calificación fue denegada a ambos consorcios”, informaron entonces.

El descargo de los consorciados

La mañana de este martes 22 de abril, la consultora Maximixe, contratada por las empresas consorciadas para realizar un informe independiente al respecto de este proceso, se presentó ante el directorio de Perupetro, a modo de explicar su escenario financiero y que se levanten las observaciones realizadas.

Jorge Chávez, CEO de Maximixe, explicó que la lectura que realizó Perupetro no es consistente con la normativa para las evaluaciones de estos procesos. “Perupetro está dándole una interpretación formalista [al indicador del] patrimonio neto residual”, sostuvo.

En conversación con Gestión, detalló que Perupetro pidió excluir la revalorización de activos, tales como terrenos o propiedades, pero esto no es correcto. En la práctica, lo que hizo Petroperú es observar las cifras de utilidad de estos consorcios y consideró montos más bajos, es decir, sin que sean revalorizados.

“La revalorización de los activos se dio en el 2024 y Perupetro está considerando la valorización que está en libros [contables]. Cuando vas al banco o a cualquier entidad financiera, no se toma el valor del libro sino el actual. En su momento en el proceso, los consorcios no explicaron que hubo esta revalorización porque se consideró que no ameritaba tal detalle”, mencionó Chávez. La presentación de esta mañana se centró en este aspecto, básicamente.

El CEO de Maximixe también precisó que la exclusión de estas revalorizaciones cambiaba significativamente la posición financiera de las consorciadas.

Así, por ejemplo, para el caso del Lote I, la revalorización que no se está considerando asciende a los US$ 28.7 millones. Sin este componente, el patrimonio neto residual asciende a los US$ 6.08 millones. En el caso del Lote VI, lo excluido suma US$ 85.66 millones. Sin este, la cifra se reduce hasta los US$ 13.5 millones.

Chávez reiteró que la lectura de la comisión de Perupetro es inadecuada y no corresponde observar la buena pro otorgada a estos consorcios.

“Normativamente, no hay artículo, reglamento o lineamiento que establezca qué elementos conforman [el patrimonio neto residual]. No corresponde este análisis porque tendría que hacer caso por caso en cada revalorización”. agregó.

Por último, señaló que la comisión tiene un plazo de 30 días para pronunciarse sobre si levanta o no las observaciones al proceso que otorga la buena pro sobre estos lotes petroleros.

También cabe señalar que, en este proceso de adjudicación, participó Petroperú, cuyo directorio, presidido por Alejandro Narváez, ha manifestado con claridad su intención de también administrarlos. Quedó en un tercer lugar.