Precisan alcances sobre creación de municipios de centros poblados en trámite. (Foto: Difusión)
Precisan alcances sobre creación de municipios de centros poblados en trámite. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El pleno del Congreso aprobó el martes el dictamen que propone modificar la Ley 32387, para promover la descentralización fiscal y fortalecer el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun),

Dicha ley, aprobada hace aproximadamente nueve meses, estableció una moratoria de cinco años para la creación de municipalidades de centros poblados, con la finalidad de ordenar el crecimiento sostenido de los órganos delegados y evitar una proliferación desarticulada.

La propuesta obtuvo 89 votos a favor, tres en contra y nueve abstenciones. Además la representación nacional la exoneró de la segunda votación por voto en mayoría.

El dictamen plantea añadir un segundo párrafo a la tercera Disposición Complementaria Final de la , la cual establece una moratoria de cinco años para la creación de municipios de centros poblados.

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“Esta disposición no alcanza a los procedimientos de creación de municipios de centros poblados que, a la entrada en vigor de la presente ley, ya hubiesen cumplido con todos los requisitos establecidos en el artículo 129 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los que continúan con el trámite correspondiente conforme a ley”, indica el texto incorporado.

El presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores, sustentó el dictamen e indicó que la iniciativa busca precisar el alcance respecto a los procedimientos de creación de municipios de centros poblados en trámite, como consecuencia de lo establecido en la disposición complementaria, que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el Foncomun.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Descentralización, Ana Zegarra, sustentó el dictamen del citado grupo de trabajo e indicó que se ratifican en los beneficios de la moratoria; pero que “es necesario aceptar que la norma no contempló la situación de aquellos expedientes que ya se encontraban en trámite y habían cumplido con todos los requisitos de ley para crear un centro poblado”, pese a lo cual quedaron paralizados.

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