El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, descartó que se haya duplicado el presupuesto del Legislativo o que se hayan aprobado bonos para los congresistas a través del reciente crédito suplementario, y sostuvo que los recursos observados corresponden a saldos no ejecutados del año anterior que debieron ser transferidos nuevamente al Parlamento.

“No se ha duplicado el presupuesto del Congreso. (…) Es 0.6%, no pasa de eso. (…) No se ha aprobado ningún bono para los congresistas. (…)”, manifestó durante una entrevista en RPP. Asimismo, explicó que los recursos incorporados en el crédito suplementario no constituyen una asignación adicional para el Congreso.

“En el crédito suplementario no hay absolutamente nada, salvo una cantidad de dinero que era del año pasado, que por razones ‘x’ de la administración pública no se pudieron gastar y que el Gobierno debió haber devuelto al Congreso en el primer trimestre del año; desgraciadamente no lo hizo, por eso se incluyó en el crédito suplementario”, señaló.

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Proyectos de ley aprobados

Respecto a la reciente aprobación del dictamen que modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal, iniciativa orientada a precisar el delito de función y fortalecer la función militar y policial.

En ese sentido, sostuvo que “los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de este no son aplicables a los civiles, salvo en los casos de delito de traición a la patria y de terrorismo que la ley determina”.

Congreso. (Foto: GEC)

Consultado sobre quién determina si un hecho constituye delito de función, señaló que la legislación vigente establece que es la Corte Suprema la instancia encargada de definir.

Por otro lado, Rospigliosi también se pronunció sobre la aprobación en primera votación del proyecto de ley que propone incorporar los delitos de lesa humanidad al Código Penal peruano. Afirmó que este concepto se ha utilizado “prevaricadoramente” en el país debido a que actualmente no se encuentra tipificado en el Código Penal.

Asimismo, señaló que los delitos de lesa humanidad corresponden a hechos de extrema gravedad y carácter sistemático, diferenciándolos de un asesinato u otra muerte común.

Proceso electoral

Respecto al reciente pronunciamiento del candidato presidencial de Juntos por el Perú sobre el no reconocimiento de los resultados electorales, Rospigliosi consideró que dichas declaraciones generan cuestionamientos sobre su posición frente al proceso democrático.

“Roberto Sánchez está confirmando todos los temores que había acerca de su candidatura. (…) Estos temores eran respecto a su talante democrático, si realmente era un demócrata o no lo era. De hecho, él imitaba a Pedro Castillo, que dio un golpe el 7 de diciembre de 2022 tratando de acabar con la democracia en el Perú, y todos esos temores se han confirmado ahora que asume una actitud completamente equivocada tratando de cuestionar las elecciones y acusando, por ejemplo, al canciller”, manifestó.