El Pleno del Congreso de la República aprobó extender hasta el 24 de junio la segunda legislatura ordinaria.

Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Legislativo, informó que esta decisión se acordó ante la necesidad de abordar más proyectos de ley en el tintero.

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De esa manera, se prolonga por 12 días el trabajo del Congreso unicameral, cuya última sesión estaba pautada para este viernes 12.

“Señores congresistas, se le informa a la representación nacional que, en ejercicio de las atribuciones del presidente del Congreso de la República, la presente legislatura se amplía hasta el miércoles 24 de junio del 2026”, dijo Rospigliosi Capurro.

Cabe recordar que, tras 30 años, el Congreso volverá al sistema bicameral de senadores y diputados.

El nuevo Congreso bicameral tendrá un Senado con 60 miembros y una Cámara de Diputados con 130 integrantes.

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Se instalará este nuevo legislativo el 28 de julio del 2026.