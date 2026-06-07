La jornada electoral de este domingo 7 de junio llega a sus momentos decisivos. Millones de peruanos acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente de la República entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, en una segunda vuelta que ha mantenido en vilo al país durante semanas. Con el cierre de las mesas de sufragio cada vez más cerca, la atención nacional se concentra ahora en los primeros resultados que permitirán conocer la tendencia inicial del balotaje.

Tras una campaña marcada por intensos debates, recorridos por todo el territorio nacional y propuestas contrapuestas sobre el futuro del país, los ciudadanos esperan conocer quién se perfila como ganador de las Elecciones Presidenciales 2026. En los próximos minutos se difundirá el flash electoral elaborado por Datum, uno de los estudios más esperados de la jornada, que ofrecerá una primera fotografía de cómo habrían votado los peruanos en esta decisiva contienda.

Flash electoral EN VIVO de Datum: resultados de boca de urna

La expectativa crece en todo el Perú a la espera de la publicación del flash electoral de Datum. Este estudio, basado en una muestra representativa de votantes a nivel nacional, suele ofrecer una estimación preliminar del resultado electoral pocos minutos después del cierre oficial de las mesas de votación.

Resultados del flash electoral de Datum:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): Por publicarse

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): Por publicarse

Votos blancos y nulos: Por publicarse

FAQ de preguntas y respuestas sobre la segunda vuelta electoral en Perú 2026

¿Qué es el flash electoral?

El flash electoral es una estimación estadística elaborada por empresas encuestadoras autorizadas que busca proyectar el resultado de una elección a partir de encuestas realizadas a los ciudadanos inmediatamente después de emitir su voto. No constituye un resultado oficial, pero suele ofrecer una tendencia muy cercana al resultado final.

¿Quién organiza las Elecciones Generales 2026 en Perú?

El proceso electoral es organizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mientras que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es la institución encargada de fiscalizar la legalidad del proceso y proclamar oficialmente a las autoridades electas. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) participa en la elaboración y actualización del padrón electoral.

¿Quiénes son los candidatos de la segunda vuelta presidencial?

Los candidatos que disputan la Presidencia de la República en esta segunda vuelta son:

Keiko Fujimori – Fuerza Popular.

– Fuerza Popular. Roberto Sánchez – Juntos por el Perú.

Ambos fueron oficialmente proclamados como finalistas tras los resultados de la primera vuelta electoral.

¿Cuándo se realiza la segunda vuelta presidencial?

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se lleva a cabo este domingo 7 de junio de 2026 en todo el territorio nacional y en los centros de votación habilitados para los peruanos residentes en el extranjero.

¿A qué hora abrieron y cerrarán las mesas de votación?

Las mesas de sufragio abrieron a las 7:00 a.m. y tienen previsto cerrar a las 5:00 p.m., siempre que no existan electores en espera para emitir su voto.

¿El voto es obligatorio en Perú?

Sí. El voto es obligatorio para los ciudadanos peruanos mayores de 18 años y menores de 70 años. Los electores mayores de 70 años pueden votar de manera facultativa.

¿Qué documento se necesita para votar?

Los ciudadanos deben presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI), ya sea en formato físico o electrónico, para poder sufragar en su mesa asignada.

¿Cuándo se conocerán los resultados oficiales?

Los primeros avances oficiales comenzarán a ser publicados por la ONPE durante la noche electoral. Sin embargo, los resultados definitivos dependerán del procesamiento de actas y de la resolución de eventuales observaciones por parte de los organismos electorales.

¿Qué sucede si ningún candidato obtiene mayoría absoluta?

En una segunda vuelta presidencial, el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos válidos será proclamado presidente electo del Perú para el período constitucional correspondiente. No se requiere alcanzar un porcentaje mínimo específico.

¿Cuándo asumirá funciones el nuevo presidente del Perú?

El presidente electo en las Elecciones 2026 asumirá oficialmente el cargo el 28 de julio de 2026, fecha en la que se conmemora la independencia del Perú y se realiza la tradicional ceremonia de transmisión de mando.