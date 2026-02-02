El Congreso peruano volverá a ser bicameral. Tendrá 130 diputados y 60 senadores. Es uno de los cambios más trascendentales que el actual Congreso ha hecho a la Constitución vigente desde 1993, pese a que la mayoría de los electores votó en contra del retorno a la bicameralidad en un referendo realizado el 9 de diciembre del 2018, convocado por el entonces presidente Martín Vizcarra, sobre la base de cuatro leyes de reforma constitucional planteadas por su Gobierno y aprobadas por el anterior Congreso. Fue la única reforma en la que ganó el “no”, pues los parlamentarios incluyeron en la respectiva ley límites a la atribución presidencial de disolver el Congreso, entre otros “retoques”.

Las autoridades electorales no han informado eficazmente a la ciudadanía que el próximo 12 de abril, además de votar por presidente y dos vicepresidentes, también tendrá la oportunidad de hacerlo por senadores y diputados –y por parlamentarios andinos, aunque muy pocos sepan qué hacen–. Y con una cédula de sufragio tamaño XXL, el riesgo de confusión es enorme. Además, la apatía de la mayoría de la población, que está concentrada en sus vicisitudes diarias, hace que le preste escaso interés al proceso electoral, sobre todo a la bicameralidad.

Las encuestadoras y los medios masivos, como es usual, le están prestando mucha más atención a la elección presidencial. De hecho, la intención de voto solo se está midiendo para los candidatos a la presidencia, pese a que el cargo de primer y segundo vicepresidente ha probado ser muy relevante desde el 2016, cuando la mayoría congresal (bancada única o “pacto” de bancadas) se ha dedicado a petardear las labores del Ejecutivo –principalmente en materia de política fiscal y en traerse abajo reformas estructurales como la educativa–, y a destituir mandatarios(as) y ungir a sus sucesores.

“En teoría, el Perú es una república presidencialista, pero en la práctica, se ha convertido en república parlamentaria”. (Foto: ONPE)

Una de las recientes encuestas que incluyó preguntas sobre senadores y diputados fue publicada por Datum el mes pasado. El 57% dijo que marcará diferentes agrupaciones políticas para presidente, senadores y diputados, aunque los partidos de los dos candidatos que lideran la intención de voto presidencial, también encabezan la del Senado. Esta cámara tendrá tanto poder que no podrá ser disuelta por el presidente, pero sí podrá destituirlo. Hay que recordar que, a diferencia de la elección presidencial, no habrá segunda vuelta para ninguna de las cámaras. En teoría, el Perú es una república presidencialista, pero en la práctica, se ha convertido, “a la mala”, en república parlamentaria. Y no nos ha ido nada bien.