A mediados del 2026 iniciará funciones el nuevo Congreso bicameral en el Perú. Estará compuesto por 130 diputados y 60 senadores. ¿Cómo será el proceso de vacancia presidencial? ¿Cuántos votos se necesitarán?

En noviembre del 2025 el actual Congreso publicó dos resoluciones legislativas aprobando el reglamento de la cámara de diputados y la cámara de senadores. En estos reglamentos se establece que el proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente tendrá dos etapas.

En la primera etapa el pedido de vacancia se formula mediante moción de orden del día firmada por no menos del 30% del número legal de diputados. Y la admisión del pedido de vacancia requiere el voto de por lo menos el 40% de diputados hábiles. Para que la vacancia sea aprobada se requiere de una votación calificada no menor de los dos tercios del número legal de miembros de la cámara de diputados, es decir, de 87 votos .

Una vez aprobada la vacancia presidencial en la cámara de diputados, se enviará la moción a la cámara de senadores. En esta instancia, su aprobación requerirá también de una votación calificada no menor de los dos tercios del número legal de miembros del Senado. Es decir, se necesitarán 40 votos de los senadores .

El futuro proceso de vacancia presidencial será más prolongado en comparación al que actualmente se tiene en el Congreso unicameral, indicó Milagros Campos, abogada constitucionalista y docente en la PUCP.

“En lugar de tener un solo debate como ahora, serán dos debates y dos votaciones, una en cada cámara. Se requerirá de un proceso deliberativo más prolongado”, refirió.

No obstante, seguirá el riesgo de vacancia presidencial si es que el futuro mandatario (a) no cuenta con una cantidad mínima de votos que lo respalde. Y si se tiene en cuenta que quien gane las elecciones probablemente no tendrá una bancada numerosa en el Congreso -pues quienes lideran los sondeos cuentan con un respaldo menor al 15% de los votos- entonces será indispensable que el futuro presidente (a) establezca alianzas con algunas otras bancadas para así reducir el riesgo de vacancia, subrayaron los analistas consultados.

“Si un presidente no tiene mayoría en el Congreso, al menos debe armar una coalición parlamentaria o también llamado escudo legislativo, de (por lo menos) 44 diputados y 21 senadores que lo respalden, para que impidan la vacancia. Esto ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, en el gobierno de Alejandro Toledo, junto al FMI de Fernando Olivera”, recordó Milagros Campos.

En ello coincidió el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga. “El nuevo presidente tendrá que hacer alianzas, sino no sobrevivirá”, estimó.

Cabe anotar que el futuro Congreso bicameral podría modificar las reglas de votos requeridos para la vacancia presidencial, indicaron los analistas. Pero aún en el hipotético escenario de que en el futuro se requiera de una mayor cantidad de votos para alcanzar la vacancia presidencial, la necesidad de que el gobierno establezca alianzas con algunas bancadas seguirá siendo indispensable, remarcó Aníbal Quiroga.

En otras palabras, aunque se eleve la exigencia para la vacancia presidencial a cuatro quintos de los votos (104 votos en la cámara de diputados) “si el presidente no tiene ningún apoyo en las cámaras, la vacancia siempre va a ser un riesgo. Recordemos que Martín Vizcarra fue vacado con 105 votos y Dina Boluarte con 122 votos”, anotó Quiroga.