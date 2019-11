El presidente de la Junta de Usuarios de Riego del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, hizo un llamado al presidente Martín Vizcarra para dejar sin efecto la construcción del proyecto minero Tía María, en Arequipa.

“[Que] de una vez cancele el proyecto porque nunca va a tener licencia social, nunca va a tener aceptación de la población”, manifestó a Exitosa.

Cornejo explicó que la ejecución no es viable socialmente debido a que no presenta los requerimientos necesarios para su puesta en marcha. “No tiene las condiciones para que prospere, y esto no lo quiere reconocer la empresa ni el Gobierno”, expresó.

En ese sentido, informó que su organización tomará acciones judiciales con el objetivo de dejar sin efecto la licencia de construcción del proyecto minero. “Estamos en el camino de la judicialización, por que ya se ha agotado la vía administrativa”, informó.

Asimismo, señaló que la ratificación de la licencia de construcción del proyecto –decisión que fue tomada por el Consejo de Minería–, “evidencia una colusión entre el Gobierno y la empresa Southern”.

“Se quiere pasar por encima de la voluntad del pueblo que rechaza rotundamente el proyecto. Son diez años que viene luchando el Valle de Tambo frente a la imposición de este proyecto”, concluyó.