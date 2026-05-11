Calor en Lima. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La elevada temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, proseguirá sintiéndose en la costa y la sierra del país desde el martes 12 al jueves 14 de mayo, y la costa norte soportará los valores más altos, entre 24 °C a 36°C, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Además,

Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante horas de la tarde.

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Podrían afectarse los departamentos de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes. Se incluye al Callao.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población aplicarse bloqueador o protector solar si está expuesto a la radiación solar, así como usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta. Asimismo, se sugiere beber abundante líquido y no exponerse de forma directa a los rayos del sol.

Del mismo modo, se recomienda mantener una adecuada ventilación en la vivienda y en el centro de labores, utilizar ropa de colores claros y aumentar el consumo de líquidos para asegurar una correcta hidratación.

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