La elevada temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, proseguirá sintiéndose en la costa y la sierra del país desde el martes 12 al jueves 14 de mayo, y la costa norte soportará los valores más altos, entre 24 °C a 36°C, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Además, en la costa centro y costa sur se prevén temperaturas de 24°C a 29°C, entre 20°C a 30°C en la sierra norte y sierra centro, y de 16 °C a 26 °C en la sierra sur.

Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante horas de la tarde.

Podrían afectarse los departamentos de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes. Se incluye al Callao.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población aplicarse bloqueador o protector solar si está expuesto a la radiación solar, así como usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta. Asimismo, se sugiere beber abundante líquido y no exponerse de forma directa a los rayos del sol.

Del mismo modo, se recomienda mantener una adecuada ventilación en la vivienda y en el centro de labores, utilizar ropa de colores claros y aumentar el consumo de líquidos para asegurar una correcta hidratación.