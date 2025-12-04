Tras su aprobación en el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo oficializó este jueves las leyes de Presupuesto del Sector Público, Equilibrio Financiero y Endeudamiento correspondientes al año fiscal 2026.

De esta manera, la Ley N° 32513 establece un presupuesto público total que asciende a S/ 257,562 millones para el próximo año, monto que será distribuido entre los tres niveles de gobierno.

Según precisó la norma, el Gobierno nacional concentrará S/ 164,223 millones del presupuesto total, mientras que los gobiernos regionales administrarán S/ 59,164 millones y las municipalidades S/ 35,795 millones para fortalecer la capacidad de ejecución de obras e inversiones públicas.

Entre los ajustes incorporados durante el debate en el Congreso están mayores recursos para fortalecer a Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), el financiamiento de perfiles de inversión con canon y sobrecanon, y modificaciones al Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) con el fin de mejorar su distribución.

Asimismo, se incluyeron disposiciones para programas de reducción de cultivos ilegales, la autorización para que las universidades públicas ejecuten inversiones, y la continuidad de proyectos como el Anillo Vial Periférico y el ferrocarril Huancayo-Huancavelica .

Además, se permitirá que el sector Educación pueda realizar modificaciones presupuestarias que garanticen la continuidad de las becas administradas por Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), tanto las vigentes como las nuevas que serán otorgadas en 2026.

Otras inclusiones fueron la aprobación de asignaciones y bonos para los sectores salud, justicia y al Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE), junto con medidas orientadas a la transferencia progresiva de pensionistas del Decreto Ley 25330 hacia la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Por último, también contempla lineamientos para asegurar la transparencia y continuidad de las elecciones generales del próximo año.