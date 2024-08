Los principales proveedores de cadenas de supermercados como Walmart Inc. y Trader Joe’s Co. han estado cultivando sus aguacates en áreas que en muchos casos fueron taladas ilegalmente con incendios, según un informe de Climate Rights International y Guardian Forestal publicado esta semana.

A principios de 2024, las empresas que rastrearon continuaron abasteciéndose de esas tierras incluso cuando se les mostró evidencia de deforestación en sus cadenas de suministro, dijeron las organizaciones sin fines de lucro.

Árboles de aguacate crecen en Peribán, estado de Michoacán, México, el lunes 21 de febrero de 2022. Estados Unidos levantó la prohibición de las importaciones de aguacates mexicanos y las exportaciones se reanudarán a partir del 21 de febrero, poniendo fin a una suspensión de una semana provocada por una amenaza contra un inspector de alimentos que detuvo el suministro primario de ese producto a Estados Unidos.

El comercio de aguacate mexicano ha enfrentado un escrutinio adicional este año cuando Estados Unidos suspendió las exportaciones del estado de Michoacán en junio después de que manifestantes retuvieran a los inspectores agrícolas. Un acuerdo para garantizar la seguridad de los inspectores hizo que se reanudaran los envíos, pero los informes muestran que el estado continúa siendo un centro de tierras taladas ilegalmente para el comercio de aguacate.

Hasta 2022, Michoacán era el único estado autorizado para exportar aguacate a Estados Unidos. Jalisco también tenía permitido participar en el negocio ese año. Un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en abril afirmó que se prevé que el volumen de producción de aguacate de México crezca un 5% en 2024 después de años de crecimiento explosivo.

El informe de las organizaciones sin fines de lucro muestra imágenes aéreas de la superficie deforestada en comparación con imágenes satelitales de años anteriores.

Un aguacate colocado en un restaurante en Hastings-on-Hudson, Nueva York, EE. UU., el viernes 10 de febrero de 2023.

Los registros del gobierno mexicano proporcionados a la organización sin fines de lucro que escribió el informe muestran que, entre 2023 y abril de 2024, hubo al menos 60 ejemplos de importadores estadounidenses, incluidos Calavo Growers Inc., Fresh Del Monte Produce Inc., Mission Produce Inc. y West Pak Avocado Inc., que se abastecen de tierras forestales que supuestamente fueron taladas de manera indebida.

En un comunicado, Calavo Growers dijo que la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Aguacate de México, de la que forma parte, sigue las leyes estadounidenses y mexicanas y está fuera del alcance de la asociación “determinar políticas de uso de la tierra más allá de las impuestas por el gobierno mexicano o tratados internacionales como el T-MEC”, en referencia al Acuerdo entre Estados Unidos-México-Canadá.

También agregó que estudios académicos han descubierto que la deforestación ocurre principalmente en las tierras altas donde no se cultiva aguacate. Las otras tres empresas mencionadas en el informe no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Bloomberg News.