Agroindustria Baleno, dedicada a la producción y exportación de pitahaya Undatus Vietnam (pulpa blanca), se perfila a la diversificación de su portafolio en este producto. De este modo, la firma peruana que actualmente llega con sus envíos a Europa (España) apunta al cultivo de la variedad costarricense (fruta de cáscara roja y pulpa roja), la cual se sembraría a partir de 2025.

Así lo informó Juan Diego Vargas, jefe de Inteligencia Comercial de Agroindustria Baleno, quien dijo que inicialmente se tendrá un piloto de dos o tres hectáreas de esta variedad en Jayanca (Lambayeque), donde monitorearán su desarrollo. Actualmente, la compañía cuenta con 100 hectáreas (has) de pitahaya (100 mil plantas sembradas), de las cuales 90 has se encuentran en Jayanca y 10 has en Huaral (Lima).

En este primer año de exportaciones, Agroindustria Baleno envió 36 toneladas de pitahaya fresca a España; sin embargo, en el 2025 se proyecta una producción mínima de 300 toneladas (algunas plantas entran a producción y otras alcanzan edad más adulta, por lo que los rendimientos productivos son mayores). Mientras, en el 2026 espera alcanzar más de 1,200 toneladas y para el 2027 más de 1,600 toneladas.

El ejecutivo señaló que la finalidad es llegar a nuevos mercados europeos como Francia, Italia, Alemania, Suiza, Reino Unido, destinos que están muy interesados en adquirir pitahaya peruana de pulpa blanca. “Hoy Ecuador es el principal competidor de Perú, ellos despachan el 60% de su oferta a Estados Unidos. Cuando el mercado norteamericano (el cual mantiene restricciones fitosanitarias) nos abra sus puertos, un porcentaje de esas exportaciones pasarán a Perú”, indicó a Agraria.

Producción de pitahaya

Agroindustria Baleno busca implementar focos Led en cada plantón de pitahaya, con el objetivo de que el cultivo pueda desarrollarse durante todo el año y cosechar entre enero y octubre (ya no de enero a julio como hasta ahora), lo que permitirá suministrar la fruta de manera continua a sus clientes y no haya escasez en el mercado.

En torno al periodo de madurez de esta fruta, la empresa manifestó que a los dos años de sembrada la planta registra su primer periodo de producción, donde se obtiene entre cinco y seis kilos por planta; el segundo año otorga entre 10 y 12 kilos y el tercer año brinda entre 20 y 25 kilos. A partir del tercer año ya se mantiene constante.

