La Municipalidad de Carabayllo ha incurrido en irregularidades tras la contratación de servicios de mantenimiento de vehículos para el servicio de serenazgo, y encontró a cuatro funcionarios ediles con presunta responsabilidad civil y penal.

En total, se gastaron S/ 503,704 en estos servicios. Tras una evaluación del 19 de diciembre del 2023 al 22 de enero del 2025, se evidenció que para el mantenimiento preventivo de 30 camionetas de serenazgo se incluyó la unidad con placa EUG-039, la cual estaba siniestrada e inoperativa desde 2023, lo que hacía inviable su análisis.

Además, el contratista incumplió las condiciones técnicas y documentarias previstas en los términos de referencia, tales como presentar un informe carente de sustento suficiente, sin las firmas del personal clave requerido (mecánico automotriz) ni la totalidad del soporte fotográfico establecido, porque solo se presentaron 14 de las 30 fotografías de los coches requeridos como evidencia.

La Contraloría detectó que para el mismo servicio en 24 motocicletas de serenazgo, no se sustentó correctamente la ejecución del servicio, porque se reportaron apenas 16 unidades. el informe técnico tampoco lo suscribió un profesional del rubro.

Añaden que tampoco demostró la ficha técnica para el requerimiento del servicio de mantenimiento en comprobantes de pago ni expedientes técnicos.

Reporte sobre mal uso de recursos y contratos en Municipalidad de Carabayllo. Foto: Contraloría

Auditores de la Contraloría detectaron que el contratista modificó unilateralmente su oferta para sustituir uno de los locales inicialmente propuestos para dar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 54 vehículos de serenazgo.

“Sin embargo, dicho local no cumplía los requisitos esenciales como licencias de funcionamiento, infraestructura, equipamiento estratégico y personal clave, lo cual ya había sido advertido en dos informes de control concurrente”, mencionaron.

A pesar de las observaciones, la Municipalidad Distrital de Carabayllo ejecutó el servicio, entre agosto a noviembre de 2024, por un total de S/ 206,744.68, sin haber ejecutado la retención de la garantía de fiel cumplimiento del 10% del monto contractual, equivalente a S/ 43, 513.52, durante las dos primeras entregas (agosto y setiembre de 2024). Esta retención fue aplicada recién en enero de 2025, lo que demuestra omisiones en la supervisión y control financiero.

Adicionalmente, la Subgerencia de Serenazgo no advirtió el incumplimiento de los plazos de ejecución de los plazos de ejecución de los mantenimientos ni la aplicación de penalidades al contratista. Finalmente, y pese a las irregularidades advertidas por el OCI, la Municipalidad Distrital de Carabayllo ejecutó el mantenimiento preventivo y correctivo de 20 camionetas y 18 motocicletas —las cuales representan el 70% del total de vehículos de serenazgo contratados, en condiciones contractuales irregulares—.

Este conjunto de hechos refleja las deficiencias en supervisión, control y cumplimiento de los contratos, lo que compromete la legalidad, eficiencia y transparencia de los procesos de contratación y ejecución del servicio, así como del uso de recursos públicos asignados.