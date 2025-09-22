“El avance requiere de una alta coordinación intersectorial e intergubernamental para que llegue a buen puerto, y hoy en día el liderazgo para ello está ausente”. (Foto: Andina)
“El avance requiere de una alta coordinación intersectorial e intergubernamental para que llegue a buen puerto, y hoy en día el liderazgo para ello está ausente”. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Mercedes Araoz Fernández
Mercedes Araoz Fernández

Uno de los momento más emocionantes y felices de mi vida ocurrió hace 18 años, cuando Machu Picchu (MAPI), patrimonio cultural y natural de la humanidad, fue reconocido como una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno, por voto popular. Como ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) sabía del riesgo de participar en una campaña como está y también de los beneficios que podría traer el obtener este reconocimiento.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.