La canadiense First Quantum Minerals presentó una actualización de recursos minerales del proyecto La Granja, en Cajamarca, que es desarrollado junto con Rio Tinto y que la compañía ubica entre los mayores depósitos de cobre no desarrollados del mundo. La minera reportó los nuevos resultados bajo el estándar técnico canadiense NI 43-101.

La minera informó que La Granja cuenta con 4,831 millones de toneladas de recursos medidos e indicados con una ley de cobre de 0.48%, equivalentes a 23 millones de toneladas de cobre contenido fino. Además, reportó 5,206 millones de toneladas de recursos inferidos con una ley de 0.40% de cobre.

El CEO de First Quantum, Tristan Pascall, señaló que La Granja se posiciona como el “segundo mayor proyecto greenfield de cobre del mundo” y con potencial para convertirse en una mina de cobre Tier 1 (activos de primer nivel) de múltiples generaciones.

La empresa explicó que la actualización considera información recopilada entre 2023 y 2025 mediante perforaciones, reinterpretación geológica y validación de bases de datos. El programa incluyó cerca de 45,998 metros de perforación diamantina, elevando el registro total a 832 perforaciones y 368,844 metros perforados.

La Granja se ubica en el distrito de Querocoto, provincia de Chota, y comprende dos principales centros mineralizados: Paja Blanca y Mirador.

Proyecto La Granja y siguientes etapas

First Quantum Minerals indicó que los estudios conceptuales contemplan minería a tajo abierto en el proyecto de cobre La Granja y que el procesamiento inicial del mineral se realizaría cerca del tajo. Luego, el material sería transportado mediante tuberías a través de un túnel de 7 kilómetros hacia una zona costera ubicada aproximadamente a 100 kilómetros de la mina.

La empresa adelantó que el suministro principal de agua provendría de agua de mar desalinizada y que el agua de contacto sería reutilizada en el procesamiento mineral. Asimismo, señaló que el proyecto continuará avanzando en estudios ambientales y sociales, además del relacionamiento comunitario.

El proyecto La Granja contempla minería a tajo abierto y el transporte de mineral mediante tuberías hacia una zona costera para su procesamiento.(Foto: First Quantum).

Asimismo, precisó que actualmente La Granja opera bajo la décimo tercera modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) semidetallado aprobado en 2023 para actividades de exploración avanzada.

La optimización conceptual del proyecto se realizó utilizando un precio de cobre de US$ 4 por libra y considera potenciales aportes de subproductos como plata, oro y molibdeno. La compañía añadió que aún no se han definido reservas minerales y que continúan los estudios económicos para avanzar hacia esa etapa.

First Quantum posee el 55% de participación en La Granja, mientras que Rio Tinto mantiene el 45% restante. Ambas compañías suscribieron el acuerdo de asociación para el proyecto en 2023. La empresa agregó que el depósito permanece abierto en profundidad y que existen objetivos adicionales de exploración.