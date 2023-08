First Quantum Minerals y Rio Tinto han finalizado la anunciada transacción para avanzar en la siguiente fase del Proyecto La Granja (Cajamarca), uno de los yacimientos de cobre no explotados más grandes del mundo. El recurso mineral inferido asciende a 4,32 mil millones de toneladas y demandará una inversión total de US$ 5,000 millones.

En la primera etapa del proyecto, la minera de origen canadiense se hará responsable de un total de US$ 546 millones del financiamiento, destinado a los avances en la participación de la comunidad, cierre del estudio de factibilidad, avance del desarrollo de proyectos y la decisión de inversión de los primeros trabajos de construcción temprana.

Mediante un comunicado oficial, Tristan Pascall, CEO de First Quantum, sostuvo que La Granja tiene el potencial para ser un proyecto de larga vida, suministrando el cobre que se requerirá en el mundo, a medida que se transite hacia una economía más sostenible y donde la minería responsable sea la única forma aceptable de producir metales.

“Como operador, aprovecharemos nuestros principales puntos fuertes en diseño de minas, desarrollo de proyectos y compromiso con la comunidad, y esperamos desarrollar nuestra asociación con Rio Tinto”, destacó.

Trabajo en conjunto

Tras completar las condiciones, incluidas las aprobaciones regulatorias del Gobierno de Perú, First Quantum adquirió una participación del 55% en el proyecto por US$ 105 millones y se convirtió en el operador de La Granja.

Según informó Rio Tinto, se espera que la etapa de estudios de factibilidad concluya en 2028, por lo que el potencial de La Granja será perceptible en el largo plazo. La empresa viene explorando el proyecto desde 2006, llevando a cabo un extenso programa de perforación que ha expandido significativamente el recurso. También ha administrado un programa de relaciones comunitarias.