Empresas chinas han sostenido conversaciones para vender armamento a Irán y plantearon la posibilidad de canalizar los envíos a través de terceros países para ocultar su origen, afirmaron este miércoles funcionarios estadounidenses al The New York Times.

Según el periódico, Estados Unidos ha recopilado información de inteligencia que apunta a “contactos entre compañías chinas y autoridades iraníes para explorar posibles transferencias de material militar”.

Sin embargo, no queda claro si se ha llegado a enviar armamento ni hasta qué punto el Gobierno chino habría autorizado estas operaciones. Según el diario, al menos uno de los países de tránsito se encontraría en África.

Los funcionarios estadounidenses admiten discrepancias internas sobre el alcance real de las transferencias, agrega el medio de comunicación.

La información del NYT coincide con la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín para mantener conversaciones con su homólogo chino, Xi Jinping.

Washington considera que cualquier apoyo militar a Irán es inaceptable y busca que China bloquee este tipo de transacciones.

El periódico también señala que la inteligencia estadounidense detectó anteriormente movimientos similares entre empresas de los dos países en el suministro de sistemas de defensa antiaérea portátiles, así como otros componentes militares de doble uso que pueden emplearse tanto en aplicaciones civiles como militares.

Washington ha intensificado en los últimos meses la presión sobre Pekín para que reduzca su apoyo indirecto a Irán y para que contribuya a favorecer una desescalada en Oriente Medio, donde ambos países mantienen intereses estratégicos.

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El presidente estadounidense ha solicitado en varias ocasiones a China, el mayor socio comercial de Irán, que convenza a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de hidrocarburos por donde pasan alrededor del 45 % de las importaciones de gas y petróleo de China.

Por su parte, Irán ha reconocido que coopera militarmente con China y Rusia, aunque sin ofrecer detalles sobre su alcance.

Mientras, los funcionarios estadounidenses subrayan al The New York Times que incluso si el Gobierno chino no ha aprobado formalmente estas operaciones, “resulta poco probable que estos contactos se produzcan sin su conocimiento dada la estructura de control estatal sobre el sector estratégico en el país asiático”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), conversa con el presidente de China, Xi Jinping (dcha.). (Foto: EFE)

El suministro de componentes de doble uso, como semiconductores ha sido una vía habitual de cooperación indirecta entre China y países sujetos a sanciones internacionales.

Elaborado con información de EFE