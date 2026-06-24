Tres factores podrían impactar sobre el crecimiento regional. (Foto: Andina)
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Instituto Peruano de Economía (IPE)
Instituto Peruano de Economía (IPE)

El crecimiento económico se mantiene dinámico en la mayoría de las regiones. En el primer trimestre de 2026, 21 de las 24 regiones continuaron en positivo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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