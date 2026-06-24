Familias en Puno soportan heladas extremas que afectan sus actividades diarias y alimentación. Foto: Canal N
Familias en Puno soportan heladas extremas que afectan sus actividades diarias y alimentación. Foto: Canal N
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

con temperaturas que llegan hasta los -15 °C.

Los ciudadanos que viven en esta localidad, ubicada a más de 4,000 mil metros sobre el nivel del mar, despiertan con el agua convertida en hielo, incluso aquella que dejaron lista para preparar alimentos.

Esta situación dificulta la organización del hogar y la alimentación en la zona, retrasando las labores, ya que incluso antes de alimentarse deben buscar la forma de descongelar el agua necesaria para sus alimentos.

LEA TAMBIÉN: Gobierno crea comisión multisectorial para cerrar brechas en Puno

“En la mañana, cuando vamos a preparar nuestros alimentos, el agua queda congelada y es la única que tenemos”, señaló un ciudadano del lugar a Canal N.

El frío también afecta la ropa y la higiene diaria.

Los ciudadanos hacen un llamado urgente a las autoridades, a quienes solicitan apoyo para enfrentar las heladas, ya que el frio afecta a su actividades cotidianas y sus recursos son insuficientes.

LEA TAMBIÉN: Senamhi advierte un invierno inusualmente cálido este año

Cabe recordar que el

El organismo gubernamental alertó que las heladas extremas afectarán zonas altoandinas, familias, agricultores y ganaderos de la región.

El Senamhi alertó que temperaturas de hasta -15 °C se registrarán en las zonas altas de la región Puno, del 23 al 25 de junio. Foto: Canal N
El Senamhi alertó que temperaturas de hasta -15 °C se registrarán en las zonas altas de la región Puno, del 23 al 25 de junio. Foto: Canal N

TE PUEDE INTERESAR

El Niño 2026: Prevenir para emplear
No hay presupuesto para afrontar brote de sarampión en esta región, advierte Contraloría
De Tumbes a Tacna: decomisos a la minería ilegal superan los S/ 1,200 millones en 5 meses

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.