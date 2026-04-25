El Ejecutivo dispuso la creación de una comisión multisectorial para impulsar el desarrollo integral de Puno, con el objetivo de coordinar intervenciones del Estado orientadas a mejorar el acceso a servicios básicos y ejecutar proyectos en la región.
La medida fue oficializada mediante el decreto supremo N.º 061-2026-PCM y busca articular la intervención de distintos sectores en una región que presenta brechas en servicios como salud, agua potable, saneamiento, educación, conectividad y energía.
En ese marco, el Gobierno prevé impulsar una cartera de proyectos que incluye hospitales de alta complejidad, redes de gas natural, integración vial, la descontaminación del Lago Titicaca, así como infraestructura educativa y mejoramiento urbano.
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Articulación entre sectores
La comisión, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), será presidida por un alto comisionado designado por resolución ministerial. El grupo estará conformado por representantes de los sectores Educación, Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Producción, Energía y Minas, y Desarrollo e Inclusión Social, además del gobernador regional de Puno.
Este equipo tendrá a su cargo la elaboración de un informe con acciones prioritarias, responsables y plazos de ejecución, con el fin de coordinar la intervención estatal en el territorio.
Asimismo, podrá convocar a autoridades locales, especialistas, entidades públicas y privadas, instituciones académicas y organismos internacionales.
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Plazos y funcionamiento
La comisión tendrá una vigencia de un año y será instalada en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la publicación del decreto en el Diario Oficial El Peruano. Su secretaría técnica estará a cargo de la Secretaría de Descentralización de la PCM.