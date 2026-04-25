La comisión multisectorial tendrá una vigencia de un año y deberá instalarse en un plazo máximo de 10 días hábiles.
La comisión multisectorial tendrá una vigencia de un año y deberá instalarse en un plazo máximo de 10 días hábiles.
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Redacción Gestión
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El Ejecutivo dispuso la creación de una comisión multisectorial para impulsar el , con el objetivo de coordinar intervenciones del Estado orientadas a mejorar el acceso a servicios básicos y ejecutar proyectos en la región.

La medida fue oficializada mediante el decreto supremo N.º 061-2026-PCM y busca articular la intervención de distintos sectores en una región que presenta brechas en servicios como salud, agua potable, saneamiento, educación, conectividad y energía.

En ese marco, el Gobierno prevé impulsar una cartera de proyectos que incluye hospitales de alta complejidad, redes de gas natural, integración vial, la , así como infraestructura educativa y mejoramiento urbano.

Descontaminación del Lago Titicaca, entre prioridades del plan para Puno.
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Articulación entre sectores

La comisión, adscrita a la (PCM), será presidida por un alto comisionado designado por resolución ministerial. El grupo estará conformado por representantes de los sectores Educación, Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Producción, Energía y Minas, y Desarrollo e Inclusión Social, además del gobernador regional de Puno.

Este equipo tendrá a su cargo la elaboración de un informe con acciones prioritarias, responsables y plazos de ejecución, con el fin de coordinar la intervención estatal en el territorio.

Asimismo, podrá convocar a autoridades locales, especialistas, entidades públicas y privadas, instituciones académicas y organismos internacionales.

El Gobierno busca impulsar en Puno proyectos como hospitales, redes de gas natural y la descontaminación del Lago Titicaca.
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Plazos y funcionamiento

La comisión tendrá una vigencia de un año y será instalada en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la publicación del decreto en el Diario Oficial El Peruano. Su secretaría técnica estará a cargo de la Secretaría de Descentralización de la PCM.

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