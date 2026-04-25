El Ejecutivo dispuso la creación de una comisión multisectorial para impulsar el desarrollo integral de Puno, con el objetivo de coordinar intervenciones del Estado orientadas a mejorar el acceso a servicios básicos y ejecutar proyectos en la región.

La medida fue oficializada mediante el decreto supremo N.º 061-2026-PCM y busca articular la intervención de distintos sectores en una región que presenta brechas en servicios como salud, agua potable, saneamiento, educación, conectividad y energía.

En ese marco, el Gobierno prevé impulsar una cartera de proyectos que incluye hospitales de alta complejidad, redes de gas natural, integración vial, la descontaminación del Lago Titicaca, así como infraestructura educativa y mejoramiento urbano.

Descontaminación del Lago Titicaca, entre prioridades del plan para Puno.

Articulación entre sectores

La comisión, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), será presidida por un alto comisionado designado por resolución ministerial. El grupo estará conformado por representantes de los sectores Educación, Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Producción, Energía y Minas, y Desarrollo e Inclusión Social, además del gobernador regional de Puno.

Este equipo tendrá a su cargo la elaboración de un informe con acciones prioritarias, responsables y plazos de ejecución, con el fin de coordinar la intervención estatal en el territorio.

Asimismo, podrá convocar a autoridades locales, especialistas, entidades públicas y privadas, instituciones académicas y organismos internacionales.

El Gobierno busca impulsar en Puno proyectos como hospitales, redes de gas natural y la descontaminación del Lago Titicaca.

Plazos y funcionamiento