La empresa canadiense GoldMining Inc. anunció una actualización de la estimación de recursos minerales de su proyecto de oro Crucero, ubicado en la provincia de Carabaya (Puno), incorporando por primera vez el antimonio (Sb) como parte del inventario del yacimiento. La nueva evaluación muestra un incremento significativo en los recursos y refuerza el potencial económico del proyecto en el sur del Perú.

Según la estimación actualizada, el proyecto cuenta con 42.7 millones de toneladas de recursos indicados con una ley promedio de 1.26 gramos por tonelada de oro equivalente (AuEq), lo que representa 1.74 millones de onzas. Asimismo, se estiman 34.9 millones de toneladas de recursos inferidos con una ley de 0.93 g/t AuEq, equivalentes a 1.04 millones de onzas.

El proyecto Crucero es controlado en un 100% por la empresa canadiense GoldMining, a través de su subsidiaria peruana. (Foto referencial: Andina).

Antimonio, metal clave

Uno de los principales cambios respecto a la evaluación anterior de 2017 en el proyecto Crucero es la inclusión del antimonio, un metal considerado crítico a nivel mundial por su importancia estratégica en diversas industrias. Este elemento aporta aproximadamente 25% de las onzas equivalentes en la categoría indicada y 29% en la categoría inferida, lo que incrementa el valor potencial del proyecto. En términos de oro equivalente, los recursos indicados aumentaron cerca de 75% frente a la estimación previa.

El proyecto Crucero es propiedad en un 100% de GoldMining, a través de su subsidiaria peruana Blue Rock Mining S.A.C., y comprende ocho concesiones que abarcan alrededor de 4,600 hectáreas. La mineralización corresponde a un sistema de oro orogénico asociado con sulfuros, donde el oro se presenta junto con minerales como pirita, arsenopirita y estibina, principal portador de antimonio.

La actualización de recursos se reporta dentro de un tajo conceptual a cielo abierto, utilizando precios de largo plazo de US$3,110 por onza de oro y US$28,700 por tonelada de antimonio. La empresa tiene previsto presentar el informe técnico independiente conforme a la norma NI 43-101 en un plazo de 45 días.

El antimonio representa entre 25% y 29% del valor del oro equivalente, lo que incrementa el valor potencial del yacimiento. (Foto referencial: Andina).

Trabajos de exploración

Los trabajos de exploración en el área de Crucero han incluido mapeo geológico, estudios geoquímicos y geofísicos, excavación de zanjas y 79 perforaciones diamantinas por un total de 24,773 metros. Hasta el momento, las actividades se han concentrado en la denominada Zona A1, que presenta una extensión aproximada de 750 metros de longitud y ha sido delimitada hasta una profundidad cercana a los 400 metros.

GoldMining destacó que los recursos minerales no constituyen reservas y que aún no se ha demostrado la viabilidad económica del proyecto. Sin embargo, la compañía considera que la incorporación del antimonio y el crecimiento de los recursos refuerzan el potencial de desarrollo futuro de Crucero, lo que podría representar nuevas oportunidades de inversión minera en el sur del país.