Central Hidroeléctrica San Gabán II, ubicada en la provincia de Carabaya, Puno. Foto: Andina.
Redacción Gestión
La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán contempla nuevas intervenciones en la central hidroeléctrica San Gabán II (Puno). Con ese fin, presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) que detalla los obras a ejecutarse en dicha infraestructura en los próximos 12 meses, ¿qué plantea?

