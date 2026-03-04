En concreto, la compañía solicita actualizar el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) para introducir mejoras en el sistema de abastecimiento de agua y ejecutar nuevas obras de protección en la casa de máquinas de la central.

Actualmente, la hidroeléctrica dispone de un sistema que, desde el inicio de sus operaciones, abastece de agua a los servicios higiénicos y al sistema contra incendios de la casa de máquinas y la subestación. De manera adicional, y como parte de sus compromisos de apoyo al desarrollo local, implementó una captación en la misma quebrada para asegurar el suministro continuo a la población asentada frente a la casa de máquinas, al otro lado de la Carretera Interoceánica.

Según precisa el ITS, la infraestructura existente es de carácter rudimentario y presenta vulnerabilidad frente a procesos de colmatación y a eventos naturales. Estas condiciones también afectan la captación que abastece a la población, lo que obliga a realizar trabajos de mantenimiento frecuentes.

El documento aclara que la operación de la central no está comprometida, pues cuenta con un tanque cisterna como sistema de respaldo; sin embargo, enfatiza que la prioridad es garantizar un servicio continuo y confiable para la comunidad beneficiada.

Empresa de Generación Eléctrica San Gabán plantea optimizar el sistema de abastecimiento de agua que atiende tanto a la central como a la población asentada frente a la Casa de Máquinas. Foto: Andina.

Los cambios a efectuarse en San Gabán II

Frente al referido escenario, Empresa de Generación Eléctrica San Gabán propone implementar un sistema integrado que optimice el abastecimiento tanto para la población como para los servicios internos de la central. El objetivo, de acuerdo con el ITS, es reforzar la seguridad operativa, mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias y promover un uso más eficiente del recurso hídrico.

El plan también incluye obras de protección ante riesgos de inestabilidad geotécnica, como deslizamientos o caída de rocas, que podrían afectar el sistema de agua y otros componentes auxiliares. Para ese fin, se contemplan mejoras en el drenaje y la construcción de estructuras de contención.

En el detalle técnico, la intervención considera la construcción de un túnel en roca fija, una captación tipo bocatoma tirolesa, un desarenador y un canal de desfogue. Asimismo, se prevé rehabilitar un pase aéreo, construir cinco dados de concreto en la línea de aducción y renovar un tramo de tuberías de hierro galvanizado, además de dos tramos de la línea de conducción.

Monto de inversión se acerca los S/ 2 millones

En cuanto a la inversión en el referido proyecto, el ITS estima un desembolso total cercano a S/ 1.9 millones . De ese monto, alrededor de S/ 1.6 millones se destinarán a la etapa de construcción, mientras que S/ 50,000 corresponderán a operación y mantenimiento y S/ 275,000 a la fase de abandono.

Respecto al plazo, el EIA vigente establece que la central hidroeléctrica San Gabán II tiene una vida útil de 50 años. La central inició operaciones comerciales en diciembre de 1999 y acumula 26 años de funcionamiento. En ese marco, aunque los nuevos componentes han sido diseñados para superar ese horizonte, el ITS señala que se prevé que permanezcan en operación durante los 24 años restantes y sean retirados conjuntamente con la central.

