La billetera digital Yape potencia su funcionalidad de envío de dinero al exterior al habilitar el envío de remesas a Nequi, la plataforma financiera digital más utilizada en Colombia, que cuenta con más de 27 millones de usuarios activos, lo que representa más de la mitad de la población colombiana.

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), al año, se envían más de S/ 500 millones desde Perú hacia Colombia, a través de 458 mil operaciones.

“Estamos dando un paso clave para simplificar los pagos hacia Colombia. Este mecanismo se suma al que ya tenemos en el país vecino, que es poder enviar dinero a una cuenta de Bancolombia, y así seguiremos ampliando las opciones y la cobertura de nuestros servicios transfronterizos”, señaló Mauricio Ríos, líder de la funcionalidad de Envío de Remesas de Yape.

Conoce los pasos para enviar dinero a Nequi en Colombia desde Yape en Perú:

Ingresa al menú de Yape y selecciona el ícono de “Remesas”. Elige la opción “Quiero Yapear”. Selecciona Colombia como país de destino. Ingresa el monto a enviar y selecciona el método de envío “Billetera digital” Elige Nequi. Completa los datos solicitados, revisa y valida la información. ¡Listo! El envío se acredita en minutos en la cuenta de Nequi del beneficiario.

Esta funcionalidad de Yape, que ya cuenta con más de 15 millones de cuentas activos, está disponible para afiliados con una cuenta BCP o Yape con DNI. Por su parte, el beneficiario debe tener una cuenta de Nequi activa.

Es importante destacar que el monto máximo por transacción es de S/ 3,000, el límite diario es de S/ 3,500, mientras que el límite mensual de envío es de S/ 12,000.