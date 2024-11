¿Cómo evalúa el balance de la empresa al cierre del 2024?

En lo que va de este año hemos crecido alrededor de un 15% con respecto al 2023. Esperamos cerrar el año con una facturación de US$ 40 millones.

¿Cuáles son los principales proyectos que se vienen ejecutando en 2024?

Venimos trabajando con dos proyectos importantes. El primero es un proyecto de un túnel hidráulico para el ANIN (ex Autoridad de Reconstrucción con Cambios) en Trujillo para prevenir inundaciones. También, estamos construyendo las rampas de acceso y de labores subterráneas para las minas San Gabriel de Buenaventura .

¿Cuáles son los avances en ambos proyectos?

El túnel de San Ildefonso está a un 95%, la fecha de término de la construcción es a fin de este año. Mientras que el de San Gabriel es un contrato de dos años, así que nos queda todo el 2025 para seguir su ejecución.

¿Cuáles son los proyectos que se adjudicaron este año?

Hemos tenido una cola de proyectos que han culminado a principios de este año. Quedan dos proyectos de movimiento de tierra también para el ANIN en ciudad de Trujillo. Ahora estamos en cuatro licitaciones para proyectos que se podrían ejecutar este año y el próximo. Son proyectos para construcción en minería e infraestructura.

¿A cuánto asciende la cartera de proyectos en términos de ingresos?

Los dos proyectos como el túnel en Trujillo y la mina San Gabriel nos van a generar alrededor de US$ 40 millones en ventas para este año. Para el 2025 tenemos contratado US$ 20 millones (por la mina San Gabriel que es un contrato de dos años), que es la mitad de la venta de este año.

¿Qué línea de negocio representa la mayor parte de sus ingresos en Perú?

Tenemos tres líneas de negocio, que comprende el movimiento de tierras , obras civiles y montajes, y obras subterráneas. Nuestro objetivo es diversificar nuestros servicios y aumentar la participación de las obras de superficie. Este año, el 80% de nuestra ventas es obra subterránea y el año pasado fue en obras de movimientos de tierra.

¿Para el próximo año seguirá la demanda por obras subterráneas?

El 2025 es un año preelectoral, por lo tanto, hay proyectos que se mantienen a la expectativas de los resultados (encuestas). Sin embargo, hay proyectos que ya se viene gestando y verán la luz el próximo año. En ese sentido, consideramos que va haber una componente muy importante en inversiones en movimiento de tierras por las obras de defensas rivereñas del ANIN en el norte, así como proyectos hidroeléctricos y mineras con planes de ampliación.

Diego Morales Aramburú, gerente general de Mas Errázuriz

LEA TAMBIÉN: Hydroplus Global planea desarrollar central hidroeléctrica en río Marañón

PLANES: SUMAR NUEVA CARTERA DE PROYECTOS PARA 2025

¿Qué proyectos tienen en carpeta?

Estamos enfocados en terminar con el contrato que tenemos con San Gabriel, que nos va a aportar el 50% de las ventas el próximo año. Asimismo, esperamos poder adjudicar más proyectos que puedan complementarlo. La cartera de proyectos en minería para el 2025 sería de un valor de casi US$ 1,500 millones, de los cuales se ejecutarían unos US$ 700 millones. Esperemos coger un porcentaje de ese monto. Calculo que podría ser unos US$ 30 millones dividido en tres o cuatro proyectos.

Entonces, ¿su foco seguirá siendo las mineras?

Tenemos buenas relaciones con las mineras y estamos en constante contacto con ellos para que seamos invitados en sus licitaciones. Apuntamos a proyectos medianos y grandes. Nuestra meta sería adjudicar aproximadamente 4 proyectos adicionales y poder cerrar el 2025 con un crecimiento del 10% con respecto a este año.

¿Apuntan hacia proyectos de energía renovable?

Sabemos que se desarrollan proyectos de energía renovable , y están en camino más plantas solares, eólicas e hidroeléctricas. Vamos a estar en contacto con esos clientes y ofrecer nuestros servicios de construcción para sus proyectos. De hecho, estamos en proceso de licitación con un par de hidroeléctricas y probablemente pueda ver la luz el próximo año. Tenemos bastante experiencia con hidroeléctricas ya que hemos construido dos en Perú como la de Quitaracsa (110 megavatios) en Áncash y la central Platanal en Ica.

Central Hidroeléctrica El Platanal en Ica.

LEA TAMBIÉN: Peruana Grupo Hidráulica a un paso de llegar a Estados Unidos y lanzar su sexta empresa

¿Cuáles son esas hidroeléctricas y donde se ubican?

Hay c entrales hidroeléctricas en licitación en Huánuc o y también en Cuzco. No puedo dar más detalles porque los contratos de los clientes se mantienen en reserva.

¿Qué sectores apuntan más allá de la minería e infraestructura a largo plazo?

No está en nuestros planes entrar a otra industria. Somos especialista en ambos sectores. Dentro de ellas, sí podríamos aumentar nuestra oferta con servicios nuevos. Estamos evaluando distintas ofertas de valor para entregar a nuestros clientes.

¿De qué tipo de servicios serían?

Podríamos a empezar a ofrecer servicios de mantenimiento de planta relacionada a la industria minera.

¿Cómo avanza su operación regional?

Hemos tenido operaciones en Brasil, Ecuador, Colombia y Argentina. Ahora, estamos ejecutando siete proyectos en Chile y esperamos cerrar el año con una facturación de US$ 100 millones. Estamos con la mira puesta en volver a Argentina, tenemos dos licitaciones en procesos que van en buen camino y también en Ecuador con varios proyectos mineros. Incluso, tenemos una invitación a una mina en España , lo estamos evaluando, sería interesante poder expandirnos más allá de América.

¿Cuál es la meta comercial para el 2025?

Nuestras expectativas en ventas es alcanza US$ 50 millones para el próximo año.

