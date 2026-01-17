Lima Cercado, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, La Victoria y Santiago de Surco lideran la actividad empresarial de la capital, según el INEI. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
Lima Cercado, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, La Victoria y Santiago de Surco lideran la actividad empresarial de la capital, según el INEI. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
Redacción Gestión
al concentrar el 42.2% del total de empresas —es decir, 1 millón 425,000 de negocios—, según el INEI.

Al tercer trimestre del 2025, la estructura empresarial capitalina se conforma por microempresas (95.3%), pequeñas empresas (3.8%); y medianas y grandes empresas (1.0%).

Y, por actividad, el 43.7% se dedica al comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas. Siguen en el podio otros servicios (18.7%), servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial (10.4%), industria manufacturera (8.7%), servicios de comidas y bebidas (6.4%), transporte y almacenamiento (5.9%).

Construcción e información y comunicaciones completan el top con 2.7% y 2.2%, respectivamente.

Lima Cercado es la zona que concentra más empresas, con 8.1% (116,004) del total. También están San Juan de Lurigancho (108,275) con 7.6%, San Martín de Porres (96,550) con 6.8%, La Victoria (81,505) con 5.7% y Santiago de Surco (79,225), con 5.6%.

Más de la mitad del empleo en la capital se concentra en servicios y comercio, con una participación femenina que ya representa el 45,6% del total de ocupados. Foto: Andina

Perfil económico y laboral del limeño

Según el INEI, : 3.5 millones son hombres y 2.5 millones, mujeres.

Por rubro, 3.1 millones trabajan en servicios; 1.2 millones, en comercio; más de 755,000, en manufactura y más de 415,000, en construcción.

En lo que concierne a transporte particular, ; 3,233 vehículos no motorizados para el transporte de mercancía; 2,665 vehículos para taxi y colectivos; y 1,045 para transporte urbano.

Finalmente, el 88.9% de la población limeña de 6 a más años utiliza internet; el 92.6%, un smartphone y el 80.9%, dispone de un celular propio.

