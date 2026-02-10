Si bien la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCRP muestra que las regiones del centro tienen 17 indicadores dentro de lo que denominan como “tramo optimista” tanto para la situación actual como en perspectivas a futuro, la tendencia muestra un deterioro en el último mes.

En las regiones del centro se reportó una caída de las expectativas empresariales para los próximos tres meses. (Imagen: BCRP)

Expectativas a la baja

Las expectativas a 3 meses de la zona centro se redujeron especialmente para los próximos tres meses, con un menor optimismo para la economía, el sector empresarial, la situación de las empresas, la contratación de personal y la inversión.

Estas menores perspectivas se observan tras un enero “en rojo” para la situación actual de los negocios, el nivel de ventas, producción y demanda respecto a lo esperado. De hecho, solo el mes pasado la demanda cayó al tramo pesimista, es decir, con una calificación menor a 50 puntos .

Juan Carlos Odar, economista y director de Phase Consultores, indicó este comportamiento estaría asociado tanto a la incertidumbre electoral como a señales de enfriamiento económico de corto plazo.

Odar recordó que en esta zona predominan actividades como comercio, minería y servicios vinculados, con Junín como región de mayor peso.

“Esos son los factores fundamentales que pueden estar detrás. En la dinámica de la demanda interna los rubros de comercios y servicios pueden estar en un proceso de enfriamiento y eso se está reflejando sobre todo pensando en la zona centro, principalmente en Junín que es la región más grande en este en la parte central del país”, comentó a Gestión.

Pese el enfriamiento que se estaría observando, Odar precisó que la situación sigue siendo positiva para las empresas, pues aún no implicaría un deterioro de la situación económica ni una recesión.

Para Martín Valencia, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), el menor optimismo podría estar asociado a variaciones en la producción del sector minero, pero no necesariamente una reacción a las elecciones.

“La zona centro va desde Pasco hasta Ayacucho. En muchas de estas regiones hay fuerte presencia de minería, entonces podría ser que alguna operación minera grande no ha tenido tanta producción. También gran parte tiene que ver con servicios y comercio, entonces podría ser solo una caída luego de la campaña navideña, que está asociada a estos sectores”, señaló.

Asimismo, Valencia añadió que ciudades como Huancayo y Jauja concentran una parte importante de la actividad comercial, lo que las hace sensibles a cambios estacionales, como el término de la campaña navideña.

Pese a que en la zona centro casi todos los indicadores que mide el BCRP aún se encuentran dentro del “tramo optimista”, la mayoría se deterioró en el último mes. (Imagen: Andina)

Pese a la moderación general, uno de los pocos indicadores que mostró una mejora fue la expectativa de demanda de productos a tres meses. Odar consideró que esto respondería a un proceso de convergencia entre oferta y demanda, luego de varios trimestres de expansión económica .

“La oferta había evolucionado primero más rápidamente, más dinámicamente y ahora la demanda la está alcanzando”, indicó.

En tanto, Valencia consideró que el resultado podría asociarse a la recuperación del empleo y de los ingresos, así como la mayor liquidez de los hogares, podrían estar detrás de esta percepción más favorable.

“También puede ser que tengan una mejor perspectiva por los retiros de gratificaciones, CTS, parte de AFP. Puede que los empresarios consideren que la demanda dentro de estos meses va a ser mejor debido a que a que las familias van a tener esa liquidez”, añadió.

Por otro lado, las expectativas a 12 meses no sufrieron el mismo deterioro. El reporte del BCRP indicó que, en el largo plazo, mejoraron las perspectivas para los sectores empresariales, la situación de las empresas, así como la demanda e inversión.

En ese sentido, Odar señaló que ello podría reflejar una expectativa de mejora tras el proceso electoral, siempre que no surjan candidatos que alteren el escenario económico.

“Si se configura un escenario electoral sin mayores sobresaltos y con candidatos alineados con un sistema más promercado o menos intervencionista puede hacer que la dinámica de la demanda interna, y en general de los indicadores económicos, sea mayor. Eso puede ayudar a que el crecimiento este año supere el 3%”, indicó.

¿Cómo están el norte y sur?

El reporte del BCRP muestra mejores perspectivas para las regiones del norte y sur del país.

La zona norte tiene todos los indicadores dentro del tramo optimista, contando tanto la situación actual como la expectativa a corto y largo plazo. Durante enero mejoró la situación de los negocios, su producción y nivel demanda, aunque con un menor nivel de ventas y órdenes de compra respecto al mes previo.

En tanto, en el sur la situación empeoró en casi todos los indicadores, siendo pesimistas en el nivel de demanda y órdenes de compra, pero con una mejora en la situación de los negocios.

Para los próximos tres y doce meses la encuesta del BCRP evidencia una mejora en casi todas las expectativas para ambas zonas .

En el norte se esperan mejores resultados para la economía, el sector, la situación empresarial, la demanda, contratación e inversión, mientras que en el sur la perspectiva es similar, solo con un menor optimismo en inversión y sin mayores mejoras para los sectores a largo plazo.