Para los próximos tres meses, las regiones del centro tienen un menor optimismo para la economía, el sector empresarial, la situación de las empresas, la contratación y la inversión. (Imagen: Andina)
Aunque en la mayoría de regiones las expectativas empresariales se impulsaron en enero, la zona centro -compuesta por Junín, Pasco, Huánuco, Huancavelica y Ayacucho- redujo sus perspectivas a pocos meses de las elecciones generales de 2026, reveló un reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

