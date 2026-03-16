El PBI nacional creció 3.54% en enero, respecto del mismo mes del 2025. Fue el último mes en que las condiciones climáticas se mantuvieron dentro de rangos normales y la economía nacional seguía el rumbo positivo marcado desde marzo del 2024. Sin embargo, antes del descalabro que las lluvias comenzaron a causar desde febrero y de la confirmación de la presencia de El Niño costero, a partir de marzo, una tendencia se acentuaba: la caída de la producción petrolera. Según el INEI, en los primeros diez meses del 2025, la producción de petróleo crudo mantuvo una trayectoria positiva, pero la situación cambió en el último bimestre del año.

Las causas fueron la reducción de la actividad en el Lote 95 (Loreto), el de mayor extracción de crudo, operado por la canadiense PetroTal, y la ausencia de producción en el Lote VI (Talara), cuya concesión pertenece a Petroperú, pero no contaba con socio para operarlo –sigue buscando–. En enero pasado, la tendencia se acentuó: la producción de petróleo crudo cayó 18.52%, respecto del mismo mes del 2025. De nuevo, PetroTal contrajo su producción, lo mismo que otras cinco concesionarias (en otros lotes), incluida Petroperú en el Lote Z-69 (zócalo continental). Además, la empresa estatal no registró actividad en los lotes I y VI (Talara). A esto se sumó el vencimiento de la concesión del Lote II (Talara), el 4 de enero, que estaba a cargo de Petromont.

La semana pasada, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, anunció el cambio del directorio de Perupetro, la empresa estatal responsable de promover, licitar y regular la inversión en hidrocarburos. Se piensa que esa medida reactivará la inversión en el sector. Hace apenas dos meses, el Gobierno de José Jerí había nombrado un nuevo presidente del directorio de esa empresa. Y lo más probable es que el Gobierno que asuma el 28 de julio vuelva a hacerlo. Con respecto a Petroperú, el 7 de marzo se designó un nuevo presidente del directorio (otro más). Las mejoras estructurales no se consiguen con reemplazos cada dos o tres meses.

Volviendo al PBI, el resultado de febrero no habría sido tan “normal”, debido a las lluvias y su impacto en sectores como agro, transporte y construcción. La inusitada inflación de alimentos en dicho mes reflejó las menores cosechas. Y marzo tampoco se ve prometedor, pues las lluvias no amainan, El Niño acecha y la producción de gas en Camisea cayó por la fuga en el gasoducto, hace 16 días –el fin de semana concluyó la reparación–. Además, la guerra en Irán ha provocado escasez de petróleo, del que Perú es importador neto.