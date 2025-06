Esta tarde, la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, Margarita Salcedo Guevara, dejó al voto su decisión frente al pedido de impedimento de salida del país, por el plazo de 36 meses, contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien es procesado por el presunto delito de lavado de activos.

Esto, luego que el Poder Judicial decidiera adelantar para hoy la audiencia en la que se revisaría dicha solicitud, inicialmente programada para este lunes 9 de junio.

El último sábado, Kuczynski intentó abordar un vuelo con destino a Estados Unidos; sin embargo, Migraciones le impidió abordar el avión porque en su sistema figuraba una “alerta migratoria” en su contra.

Al respecto, el abogado de PPK, Julio Midolo, insistió en que Migraciones cometió una arbitrariedad contra su patrocinado, al recordar que este no tenía ninguna restricción judicial.

Tras enfatizar que la alerta migratoria que pesaba sobre el expresidente ya había sido levantada por resolución judicial el pasado 29 de mayo, también cuestionó que los funcionarios Migraciones se hayan negado a brindar información sobre el motivo de la alerta.

Midolo negó que su patrocinado haya intentado fugarse del país y que solo buscaba atenderse médicamente en Estados Unidos y reunirse con su esposa, la exprimera dama Nancy Lange.

Finalmente, presentó un recurso de recusación contra Salcedo a fin de que no resuelva el pedido en contra de su cliente. Adujo una falta de imparcialidad por parte de la magistrada, lo que vulneraría los derechos del exmandatario.

Sin embargo, la jueza rechazó su solicitud y anunció que hoy dará su veredicto a partir de las 7:00 p.m.

Kuczynski es procesado por el presunto delito de lavado de activos a raíz de los aportes irregulares que habría recibido el partido político Peruanos por el Kambio (PPK), que impulsó su campaña presidencial en las elecciones del 2016.

DENUNCIA UNA VULNERACIÓN A SUS DERECHOS

Ad portas de dicha audiencia judicial, PPK denunció que se vulneraron sus derechos constitucionales al impedirle abordar un vuelo con destino a Estados Unidos, la noche del último sábado.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el exmandatario recordó que no tenía impedimento de salida alguno, lo que fue confirmado a través de un resolución el pasado 29 de mayo.

Según dijo, buscaba cumplir con una cita médica en dicho país, así como reunirse con su esposa, a quien dijo no ver hace más de siete años.

“Como puede verificarse, mi regreso al Perú estaba previsto para el 15 de junio próximo (...) de manera arbitraria, Migraciones no me dejó abordar mi vuelo, vulnerando todos mis derechos constitucionales, aduciendo una alerta migratoria, que no tiene ningún asidero legal”, señaló.

Frente a ello, anunció que interpuso un habeas corpus y que se reserva el derecho de iniciar las acciones legales contra los que resulten responsables por “este hecho arbitrario” que, según dijo, afecta no solo sus derechos fundamentales, sino su estado de salud.

Respecto a la audiencia judicial en su contra, prevista inicialmente para este lunes, explicó que planeaba conectarse virtualmente y recordó que en los últimos siete años ha participado en numerosas diligencias judiciales sin ausencias.

“He tenido innumerables audiencias de prisión preliminar, prisión preventiva, comparecencia con restricciones, solicitudes de embargo de mis bienes, etc., y nunca he faltado a ninguna”, enfatizó tras precisar que reitera su confianza en que las autoridades judiciales “reparen esta injusticia a la brevedad”.

