El actual Congreso de la República gastó más de S/5′000,000 millones en la obra del Museo del Parlamento y de la Inquisición, que actualmente se encuentra paralizada. Toda la obra al 100% demandaría casi S/14 millones, denunció Cuarto Poder.

El proyecto en mención debía concluir, en principio, a mediados del 2024; no obstante, a setiembre de ese mismo año el proceso de restauración del museo estaba apenas en casi 34% y en febrero de este año entró en paralización continua, según el portal de la Contraloría General de la República.

Tras conocerse esta noticia, congresistas de diversas bancadas demandaron explicaciones a la Mesa Directiva que lidera Eduardo Salhuana por esta situación.

Álex Paredes, del Bloque Magisterial, recordó que la gestión de José Williams había dejado encaminada la obra, por lo que dijo esperar que Salhuana brinde explicaciones sobre este tema en la Junta de Portavoces, que sesionará este martes.

“El día de mañana esperamos que el presidente del Congreso nos dé un informe sobre ese tema, de lo contrario se lo vamos a solicitar para saber en realidad qué es lo que ha pasado. Seguramente la empresa que ganó la buena pro en su momento va a plantear su resarcimiento del caso, porque eso es lo que se da”, indicó tras precisar que esta obra “debió haber caminado”.

Precisamente, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, remarcó que cuando integró la Mesa Directiva, en el periodo 2022-2023, se había encaminado la ejecución de la obra para que sea entregada en un plazo máximo de un año, por lo que mostró su extrañeza con todo lo que ha ocurrido.

“Nos hemos enterado que se han hecho adendas, adicionales, también se ha visto entorpecida la labor porque mientras reparaban una loseta encontraban material que pertenece al patrimonio histórico (...) es una pena, lo he dicho, ojalá que el señor Salhuana o la próxima Mesa Directiva que sea elegida pueda revertir esta situación”, afirmó.

PIDE SANCIONAR A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

Por su parte, el vocero de la bancada Honor y Democracia, Jorge Montoya, consideró que el tema es complicado y que se debe corregir la pésima gestión que se hizo para recuperar un monumento histórico del Parlamento.

El legislador también planteó sancionar a los funcionarios responsables por esta situación, si los hubiera.

“Tenemos un patrimonio cultural que cuidar y custodiar, que es el museo y una pésima gestión al costado para tratar de recuperarlo. Hay que ir sobre la pésima gestión para hacerla más eficiente, corregir los errores y terminar la obra. No puede quedar paralizada, definitivamente. Tenemos 300 años de historia allí que preservar”, aseveró.

“Tiene que ser una acción administrativa del Congreso. Nosotros tampoco vemos eso. Las entidades administrativas del Congreso que tienen responsabilidad sobre el tema deben tomar acción, encontrar un responsable, definitivamente, y sancionarlo como corresponda si es que lo amerita”, sentenció.

JUSTIFICA PARALIZACIÓN DE LA OBRA

En diálogo con Canal N, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero, justificó la paralización de la obra al recordar que se han encontrado estructuras subyacentes al edificio patrimonial que datan del virreinato, lo que requería una serie de inversiones adicionales.

“Esta serie de adicionales que se han ido encontrado a lo largo del tiempo ha implicado un costo superior al 15% del valor de la obra. La ley de contrataciones impide que uno pueda contratar adicionales por encima del valor del 15%, eso ha llevado a que la Mesa Directiva tome la decisión de replantear el expediente del contrato y de la obra”, sostuvo.

En ese sentido, el legislador de Avanza País explicó que lo que se debe hacer es replantear el expediente técnico y, posteriormente, reactivar y volver a ejecutar la obra, por lo que descartó cualquier intención negativa o perjuicio económico

“Si esos adicionales no se aprobaban, el edificio se caía. Por ejemplo las columnas que sostienen estructuralmente el Museo de la Inquisición tenían daños estructurales que de no reforzarse se iba a caer. Había que contemplar estos adicionales para que la obra pudiera continuar”, aseveró, tras precisar que no se ha despilfarrado el dinero del Estado.