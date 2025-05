Tras conocerse la designación de Eduardo Arana como nuevo premier y la ratificación de los demás miembros del Gabinete Ministerial en sus respectivos cargos, algunas bancadas en el Congreso adelantaron que no le otorgarán el voto de confianza.

Tal es el caso de Podemos Perú, Perú Libre y otros grupos de izquierda que rechazaron el nombramiento del extitular del Minjus al considerar que es “más de lo mismo”.

Al respecto, el canciller Elmer Schialer pidió prudencia a las bancadas en el Parlamento y les pidió que primero escuchen el plan del titular de la PCM antes de dictar un veredicto.

“Lo que primero hay que hacer es ver qué se plantea. Luego uno tiene toda la legitimidad, siendo político o de cualquier bancada, para opinar a favor, en contra o abstenerse. Este comunicado de Podemos Perú refleja, sin duda, la posición política de esa agrupación. Pero, con todo el respeto que se merecen los señores miembros del Congreso, yo los invito a que escuchen primero al premier Arana, escuchen cuál es su plan de gobierno y luego tomen una decisión”, indicó la noche del último miércoles.

En ese sentido, aseguró que todos los integrantes del nuevo Gabinete Ministerial están absolutamente capacitados para asumir sus funciones.

“Todos los miembros del Gabinete están absolutamente capacitados para llevar adelante la función que se les ha encomendado. Eso de que no haya cuadros me parece una opinión muy discutible y creo que no se aplica en ningún caso de ninguna manera a ningún ministro”, apuntó.

HABÍA CONSENSO PARA AUTORIZAR VIAJE DE BOLUARTE AL VATICANO

En otro momento, el ministro de Relaciones Exteriores indicó que previamente se había conversado con todas las fuerzas políticas y que hubo un consenso para que el Congreso apruebe el viaje de la presidenta Dina Boluarte al Vaticano para participar en una misa del Papa León XIV.

“Esto es algo que ya lo habíamos dejado listo antes de mi viaje en misión oficial a la China y es algo que, por supuesto, se conversó con todas las fuerzas políticas. Había un consenso”, sostuvo.

El canciller justificó la presencia de la jefa de Estado en el Vaticano, al recordar que Sumo Pontífice “es un peruano nacionalizado”.

“Como alguien señaló por ahí, claro, todos nacemos de una nacionalidad y eso tiene un valor muy importante, pero luego querer tener una nacionalidad, es decir, el acto voluntario de optar por una nacionalidad tiene también un gran valor”, manifestó.