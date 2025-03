Sheinbaum dijo que todos los mexicanos deben pagar sus impuestos, después de que el panel de jueces dictaminara el miércoles que la jueza Lenia Batres debía ser recusada. El caso se centra en un requerimiento judicial que ganó Salinas y que impidió a las autoridades financieras investigar sus cuentas bancarias y de corretaje.

Los jueces citaron una serie de publicaciones de Batres en las redes sociales que sugerían publicaciones despectivas sobre Salinas. La mayoría de las publicaciones eran anteriores a 2023, cuando la magistrada fue nombrada para la Corte Suprema por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿No es una decisión sesgada?”, dijo Sheinbaum el jueves en su conferencia de prensa diaria. “El problema de fondo es que todos en México tenemos que pagar impuestos. No se puede hablar de Estado de derecho para algunas cosas, y para otras que no me convienen, no hay Estado de derecho”.

Un representante de Grupo Salinas, el conglomerado del magnate, declinó hacer comentarios.

La administración anterior afirmó que cuatro de las empresas de Salinas debían un total de 63,000 millones de pesos (US$ 3,100 millones), que incluían fuertes multas por casos que se remontan a 2008. Salinas, quien ha criticado duramente la situación política y de seguridad del partido gobernante, ha argumentado que se le acusa dos veces por los mismos delitos. Se ha negado a pagar las multas y afirma que seguirá luchando en los tribunales.

Los abogados de Salinas han presentado aproximadamente 47 mociones, incluidas 22 solicitudes para impedir que ciertos jueces escuchen casos, en un esfuerzo por retrasar los fallos sobre cinco casos ante la Corte Suprema, dijo Batres en un comunicado.

Salinas es una de las personas más ricas de México y controla el banco y la distribuidora de electrodomésticos Elektra, el proveedor de internet Total Play Telecomunicaciones y la televisora TV Azteca. Mantuvo una estrecha relación con López Obrador desde mediados de la década de 2000, pero su relación se deterioró en los últimos años del gobierno de AMLO. Sheinbaum nunca ha sido cercana a Salinas, quien ha usado su imagen en redes sociales para atacar a miembros de su partido.

