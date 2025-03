La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este miércoles a favor de mantener un esquema de tauromaquia en el que no se maltrate ni mate al toro y así se pueda continuar con la fiesta cultural.

“Creo que está considerando el gobierno de la Ciudad (de México) junto con organizaciones de protección a los animales, incluso algunos de los taurinos, en donde no se maltrate al animal, al toro, de tal manera que sea una actividad cultural, pero que el animal no sea maltratado, es decir, que no haya muerte y que tampoco haya el daño en las corridas”, dijo la mandataria.

Cuestionada, durante su conferencia de prensa matutina, sobre la discusión en el Congreso de la capital mexicana sobre la iniciativa en contra de las corridas de toros y espectáculos con animales, la gobernante mexicana señaló estar de acuerdo en que no haya maltrato animal.

“Yo estoy de acuerdo en esta posibilidad”, enfatizó.

Sheinbaum recordó que en la Constitución mexicana está establecida la prohibición del maltrato a los animales y a la vez admitió que en México existe una importante cultura taurina.

“Pero creo que también es tiempo de hacer una revisión de esto”, agregó la mandataria, al apuntar que “si se puede combinar las dos cosas es mejor”.

La presidenta afirmó que esta es una actividad “productiva” de la que dependen muchísimas personas, por lo que insistió en una opción que mantenga “la actividad cultural y al mismo tiempo evite el maltrato”.

El Congreso de la Ciudad de México debatirá este 18 de marzo la iniciativa que busca prohibir las corridas de toros en la capital del país.

Se espera que este jueves se discuta el tema en comisiones y después se debata en el pleno, tras lo cual se sabrá si las corridas de toros se suspenden como en enero de 2024, o continúan, ya sea de la manera tradicional o en un esquema sin maltrato animal.

Recientemente, se han retomado las corridas de toros en Ciudad de México, tras un parón de casi dos años por recursos legales, y en Guadalajara (oeste), la tercera ciudad más grande del país.