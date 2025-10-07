Citigroup tiene 10 días para evaluar la oferta de Grupo México para adquirir el control total, según un comunicado emitido el martes. La empresa de Larrea, que opera minas, ferrocarriles y centros comerciales, afirmó que no presentará una oferta más alta.

La propuesta de Grupo México valora el 25% de Banamex en un múltiplo de 0.85 veces el valor contable y el resto en 0,8 veces. Eso supone unos US$ 9,300 millones, según escribieron los analistas de JPMorgan Chase & Co. en una nota de investigación, una valoración ligeramente superior a la del acuerdo que Citigroup cerró el mes pasado con el multimillonario Fernando Chico Pardo por una participación del 25%.

“La experiencia de Grupo México en negocios y actividades de alto valor con una visión a largo plazo, en los que ha demostrado disciplina operativa y financiera en el desarrollo de sus inversiones, le permite priorizar estrategias con rendimientos adecuados para sus inversores y accionistas”, afirmó el conglomerado en el comunicado.

Las acciones de Grupo México se mantienen estables tras una fuerte caída

La sorprendente oferta de Larrea amenaza con dar al traste con meses de negociaciones entre Chico Pardo y Citigroup. Aunque el gobierno de México ha manifestado su apoyo a la oferta de Chico Pardo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el lunes que la decisión correspondería a Citigroup.

Grupo México afirmó que necesitaría menos de US$ 2,000 millones en préstamos para pagar su oferta. También dijo que, si su oferta tiene éxito, tiene acuerdos con otros inversores mexicanos para adquirir el 40% de Banamex y que posteriormente podría sacar el banco a bolsa.

Las acciones de Grupo México cayeron un 15% el lunes, la mayor caída desde 2008, lo que supuso una pérdida de US$ 6,000 millones para la fortuna de la familia Larrea, que terminó el día con US$ 49,500 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Las acciones recuperaron parte de esa caída el martes, con una subida del 1.6%.

La caída del lunes fue “exagerada”, según los analistas de JPMorgan, liderados por Rodolfo Angele.

“Banamex puede añadir valor incremental si se ejecuta bien”, escribieron, “pero no debe eclipsar la franquicia minera principal de Grupo México”.