A Banamex bank branch in Mexico City.
A Banamex bank branch in Mexico City.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional

Grupo México SAB, el conglomerado liderado por el magnate minero mexicano Germán Larrea, dijo que no tiene interés en entrar en una guerra de ofertas por la unidad Banamex de Citigroup Inc. e insinuó una futura salida a bolsa si su oferta actual tiene éxito.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.