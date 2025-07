Las exportaciones de frutas peruanas, entre enero y mayo del 2025, sumaron US$ 2,346 millones debido a una mayor demanda de uvas, paltas y mangos, informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (Adex).

Según la entidad, las exportaciones representaron un crecimiento de 27.8% en comparación con el mismo periodo de tiempo del año pasado.

La gerencia de Adex precisó que, con el 32% de participación, la uva fue el producto que más aumentó al incrementarse en 57%. Le siguieron la palta y el mango, con variaciones positivas de 28% y 15.4%, respectivamente.

También, dentro de lo exportado, se encuentra el arándano, granada, mandarina, banano, limón, fresa, piña, entre otras.

Entre los países que más compraron las frutas peruanas, Estados Unidos fue el más importante, con pedidos por US$ 908 millones, aumentando su demanda en 42.5% y acumulando el 38.7% del total. En el segundo lugar se ubicó Países Bajos con US$ 493 millones, con un incremento de 15% y una participación de 21%.

Otros destinos fueron España, Reino Unido, México, Canadá, China, Chile, Corea del Sur, Japón, entre otros.

Las frutas frescas fueron las principales enviadas al extranjero, con una representación de 89.5% y un alza de 21.4%. Resaltaron la uva, palta, arándano, mango, granada, mandarina, banano, limón, dátil, higo, entre otras.

En menores montos se despachó frutas congeladas que representaron US$ 208 millones, frutas secas con US$ 25 millones y frutas en conserva con US$ 11 millones.