Los términos de intercambio alcanzaron un crecimiento de 17.3% interanual en mayo, impulsado por un repunte en los precios de exportación y una reducción de los precios de importación, reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Este indicador, que muestra la relación entre los precios de las exportaciones y los de las importaciones, se vio beneficiado por un aumento de 10.2% en los precios de los productos que exporta el Perú .

Entre los productos con mayores alzas en sus cotizaciones se encuentran el oro, que subió 40.1%; el cobre, con un incremento de 13.1%; el café, que duplicó su valor con un alza de 96.2%; y los productos pesqueros no tradicionales, con un avance de 10.6%.

En contraste, los precios promedio de importación disminuyeron 6.1% principalmente por la caída de los precios del petróleo y sus derivados (-29%) y de los insumos industriales (-5.5%).

Si se comparación con el mes previo, es decir abril, los términos de intercambio se expandieron 4.6%. Esto fue resultado de un aumento de 2.1% en los precios de exportación y una reducción de 2.4% en los precios de importación.

Exportaciones siguen creciendo

Los términos de intercambio favorables impulsan las exportaciones. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), entre enero y mayo de 2025 las exportaciones nacionales sumaron US$ 33,410 millones, un 22.3% más que en el mismo periodo de 2024.

Este resultado se explica por un mayor volumen exportado (10.8%) y mejores precios internacionales (10.4%), reflejando el buen desempeño de casi todos los sectores económicos.

“Solo en mayo, nuestras exportaciones crecieron un 13%, y ya acumulamos 13 meses consecutivos de expansión. Estamos convencidos de que, con el trabajo articulado entre el sector público y privado, y brindando capacitación y asistencia técnica a nuestras empresas, alcanzaremos un nuevo récord de más de US$ 77,000 millones al cierre de 2025”, destacó la titular del Mincetur, Desilú León.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) reportó que las agroexportaciones sumaron ventas por US$ 4,562 millones entre enero y mayo, un incremento de 23%.

Dentro de este sector, las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$ 209 millones, mientras que las no tradicionales alcanzaron los US$ 4,352 millones, creciendo 25.4% por encima de los resultados del año pasado.