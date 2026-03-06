La pesquera Mar Pacífico Export Import, dedicada a la comercialización y distribución de productos pesqueros y acuícolas, observa con interés para la exportación de sus productos el mercado de India; ello, al considerarlo estratégico por su tamaño y potencial de consumo.

El gerente de Comercio Exterior, Brenner Gaitán, señaló que de modo de alcanzar tal objetivo se mantiene atento a los avances en la negociación del acuerdo comercial. Actualmente, entre el 80% y 85% de la facturación proviene de la exportación de ovas de pez volador (similares al caviar), cuya temporada se desarrolla entre octubre y marzo, teniendo a China y Japón como principales destinos.

Para la última campaña, la empresa envió 13 contenedores de ovas y en esta tiene asegurados 12, con posibilidad de incrementar el número. Además, en paralelo, mantiene operaciones con pota, que destina principalmente a China, lo cual lo convierte en un producto relevante de su portafolio, aunque su participación depende de la disponibilidad estacional.

Proyectos en marcha

La compañía tiene entre sus planes estratégicos la construcción de una planta de hielo, a fin de abastecer a embarcaciones y operadores. Asimismo, evalúa implementar un almacén propio de congelados y otra planta de procesamiento, siendo que el tamaño sería acorde a sus volúmenes.

Para alcanzar estos proyectos, la firma evalúa acceder a financiamiento bancario. “Hasta el momento hemos trabajado con anticipos de clientes y factoring internacional para sostener la compra de materia prima”, refirió el vocero a la Asociación de Exportadores (ADEX).

La empresa culminó el 2025 con ingresos cercanos a los S/ 30 millones, consolidando sus operaciones tras un periodo complejo marcado por la escasez de pota y la volatilidad del mercado internacional. Para este 2026, la firma proyecta alcanzar una facturación de S/ 45 millones, impulsada por el incremento de sus envíos de ova de pez volador,

“El camino no ha sido fácil desde que ingresamos al sector. Hubo dos temporadas sin pota, pero logramos sostenernos enfocándonos en la ova, especie altamente demandada en Asia. En ese sentido, confiamos que este 2026 marque una mayor consolidación y un crecimiento sostenido, a pesar de los bajos precios internacionales y la fuerte competencia asiática”, finalizó.

