El empleo en Lima Metropolitana alcanzó a 5,562.9 millones de personas y aumentó en 1.6% (86 mil 600 personas más) en el trimestre mayo-junio-julio del 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Al comparar el trimestre de análisis con similar periodo móvil del año anterior, la población ocupada masculina se incrementó en 3.6% (105 mil); mientras que, la femenina disminuyó en 0.7% (-18 mil 400), en comparación con el mismo trimestre del año 2024.
También se informó que del total de la población ocupada de Lima Metropolitana, el 54.4% (3 millones 24 mil 300) son hombres y el 45.6% (2 millones 538 mil 600) mujeres.
Empleo creció en todos los sectores productivos
De acuerdo al INEI, durante el trimestre señalado (mayo-junio-julio) el empleo se incrementó en todos los sectores productivos analizados.
En ese contexto, se destacó el aumento de la población ocupada en Servicios 2.7% (81 mil 600). Vale recordar que dentro de este sector económico hay muchos otros incluidos.
Entre ellas están las actividades de Transporte y Comunicaciones, Hoteles y Restaurantes, Intermediación financiera, Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler, Enseñanza, Actividades de Servicios Sociales y de Salud, Administración Pública, etc.
A Servicios, le siguió Construcción 0.9% (3 mil 300), Comercio en 0,8% (9 mil 600) y Manufactura en 0.3% (2 mil 300). De este último rubro, el INEI también resaltó otro resultado.
Fue el sector donde el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo aumentó más entre los ocupados (17.8%, unos S/ 334.8 soles), seguido de la población que labora en Construcción en 13.1% (S/ 286.1), Servicios en 11% (S/ 232) y Comercio en 6.1% (S/ 98.1), en comparación con similar trimestre del año anterior.
A nivel de toda Lima Metropolitana, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal fue de S/ 2,211.6 entre los meses de mayo y julio de 2025, 10.7% más que el mismo trimestre, pero del 2024.
¿A cuánto ascendió la tasa de desempleo?
El INEI informó también que, en el trimestre mayo-junio-julio de 2025, la tasa de desempleo de Lima Metropolitana fue de 6.1%. Se estima que en el trimestre analizado 358 mil 800 personas buscaron un empleo activamente.
En el trimestre de análisis, del total de población desempleada, el 50.8% (182 mil 100) son mujeres y el 49.2% (176 mil 600) hombres. Además, en el caso de la población masculina, la tasa ya regresó a sus niveles prepandemia, caso contrario a lo que sucede en la población femenina.
La tasa de desempleo femenino se ubicó en 6.7%, siendo 1.2 puntos porcentuales más que la tasa de desempleo masculino (5.5%) entre mayo y julio del 2025.
Mientras que, en el trimestre mayo-junio-julio 2019, la tasa de desempleo femenina se situó en 6.6%, superior en 1.1 puntos porcentuales a la registrada en la población masculina (5.5%).